Vacan a alcalde de Arequipa por presunto uso de recursos públicos para el cuidado de su mascota

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, fue vacado de su cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que se declarara fundada la apelación presentada en su contra por el denominado caso "Flechita". La decisión revierte lo acordado previamente por el Concejo Municipal, que en dos ocasiones había rechazado el pedido de vacancia.

El caso "Flechita"

La denuncia se remonta a 2023, cuando una investigación de este medio reveló que un trabajador contratado como personal de seguridad realizaba labores vinculadas al cuidado de la mascota del alcalde, un perro llamado "Flechita".

Videos mostraban al empleado paseando al animal en horario laboral en las áreas verdes del municipio, lo que generó cuestionamientos por el presunto uso indebido de recursos públicos.

La ciudadana Claudia Orihuela Larico presentó entonces un pedido de vacancia, argumentando que se trataba de una causal de restricciones de contratación. Aunque el Concejo Municipal rechazó la solicitud en más de una oportunidad, el caso llegó al JNE, que tras una audiencia pública realizada el 10 de abril concluyó que sí existían elementos suficientes para retirar del cargo a Rivera.

Argumentos y pruebas

El abogado de la denunciante, Jesús Quispe Tarifa, explicó que el trabajador implicado habría percibido más de 14 mil soles mediante órdenes de servicio, lo que fue acreditado con una pericia contable. "Ninguna autoridad puede usar recursos públicos para fines personales", señaló.

El JNE coincidió en que se había simulado un contrato para beneficiar a una persona con interés directo, lo que sustentaba la causal de vacancia. Con ello, se revierte la decisión tomada anteriormente por el Consejo Municipal y deja a Rivera fuera del cargo.

JNE declaró fundado el recurso de apelación

La defensa del alcalde

En conferencia de prensa, Rivera calificó la medida como "desproporcionada" y aseguró que continuará en funciones mientras se formalice la resolución, añadiendo que evaluará acciones legales junto al constitucionalista Ernesto Blume, al considerar que existe un abuso de autoridad.

"Ustedes saben que en política no hay coincidencias ni casualidades. Estamos en una coyuntura electoral muy álgida y se toca un tema que debió verse antes", afirmó.

La resolución final será emitida en los próximos días y, conforme a ley, la regidora Ruccy Judith Oscco Polar asumiría la alcaldía de manera provisional. En paralelo, el municipio atraviesa reuniones internas para definir la transición.

Sin embargo, el regidor Rolando Bedregal adelantó en declaraciones para Exitosa que se podría presentarse un recurso de acción de amparo ante el Juzgado Constitucional en respaldo al alcalde.

"Eso no queda ahí, queda una instancia donde supongo que ya se estará pidiendo una acción de amparo a través del juzgado constitucional y una medida cautelar que permita que esto llegue al Tribunal Constitucional", declaró.

Recordó además que existen precedentes en los que el Tribunal Constitucional ha revertido resoluciones del JNE respecto a vacancias de alcaldes, por lo que el desenlace de este caso aún queda a la espera con la llegada de la resolución al municipio y la decisión de si se usa o no un recurso final.