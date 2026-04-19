Edward Málaga busca ampliar nulidad de elecciones tras el fallo adverso del Jurado Electoral Especial

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El parlamentario Edward Málaga busca modificar la normativa electoral vigente para ampliar las causales de nulidad total de los comicios. Esta iniciativa surge inmediatamente después de que el JEE Lima Centro 1 rechace su solicitud para anular el último proceso electoral .

Este proyecto de ley pretende reformar el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones ante lo que Málaga considera un vacío legal crítico. El congresista sostiene que el sistema actual no permite responder eficazmente frente a situaciones graves que vulneren la voluntad popular.

Para resolver la nulidad total de la elección, el @JNE_Peru deberá recurrir a criterios excepcionales porque no cuenta hoy con una norma expresa que contemple el grave atentado a la voluntad popular que hoy observamos.



A fin de corregir ese vacío legal, he presentado un PL que... pic.twitter.com/7om49V2hGh — Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) April 18, 2026

Alcances de la propuesta legislativa

Según el texto del proyecto de ley presentado por el legislador, la nulidad total de elecciones podría aplicarse cuando se acredite la ocurrencia de irregularidades, hechos graves o prácticas fraudulentas que hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio en el país.

El parlamentario Edward Málaga argumenta que la norma alcanzaría tanto a la elección presidencial como a la asignación de escaños parlamentarios. Esta medida busca otorgar herramientas legales claras a las instituciones para actuar frente a escenarios complejos sin depender de interpretaciones de emergencia.

De aprobarse la iniciativa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría un plazo de sesenta días para reglamentar la aplicación de esta nueva causal. El objetivo central es evitar que hechos que distorsionen el sentido de la voluntad popular queden impunes por la falta de una normativa expresa.

Reacción tras la decisión del JEE

Según Málaga, para resolver la nulidad total de la elección, el JNE deberá recurrir a criterios excepcionales porque no cuenta hoy con una norma expresa que contemple el grave atentado a la voluntad popular que hoy observamos en el país.

El congresista enfatizó que el Parlamento tiene la oportunidad de aprobar esta modificación en tiempo récord para aplicarla preventivamente. Málaga considera que las soluciones ante los grandes retos nacionales deben provenir de las instituciones del Estado y de la participación de la sociedad.

La propuesta surge como respuesta directa al fallo del JEE Lima Centro 1 que calificó de improcedente su reclamo inicial. El organismo determinó que los argumentos de Málaga no cumplían con los supuestos legales actuales para declarar la nulidad total de las elecciones.

La modificación de la Ley Orgánica de Elecciones permitiría al sistema electoral actuar con mayor firmeza ante posibles escenarios de fraude. Esta ampliación de las causales de nulidad total busca fortalecer la legitimidad democrática y asegurar que los resultados reflejen fielmente el voto ciudadano.