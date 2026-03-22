ONPE amplía plazo a los partidos políticos para entreguen su primer informe de aportes, ingresos y gastos de campaña

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió hasta el viernes 27 de marzo, el plazo a las organizaciones políticas, alianzas electorales, candidatos o sus responsables de campañas para que presenten la primera entrega de la información financiera de sus aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la actual campaña electoral.

El presente dispositivo de carácter excepcional, "único e improrrogable" empezó a regir desde el sábado 21 del presente mes, según la Resolución Gerencial N.º 000003-2026-GSFP/ONPE, publicada el mismo día en referencia en el Diario Oficial El Peruano.

Para tener en cuenta:

Es importante señalar que, según el artículo 30-A de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias, las personas candidatas deben reportar de forma obligatoria sus ingresos y gastos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. El mencionado procedimiento deber ser entregado en dos oportunidades durante la campaña electoral, a partir de la convocatoria a elecciones.

De acuerdo con la Tercera y Cuarta Disposición Transitoria del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, la primera entrega fue establecida para hacerse efectiva hasta 30 días calendario antes del día de la elección definitiva y la segunda entrega, desde el día siguiente de culminado el periodo de la primera entrega hasta el día de la publicación de la resolución de conclusión en el diario oficial, esto en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

En ese sentido, el órgano electoral estableció en su Resolución Gerencial N.º 000001-2026-GSFP/ONPE, que el 20 de marzo era la fecha límite para hacer cumplimiento de lo señalado. No obstante, la ONPE ha considerado las dificultades que han reportado las personas candidatas para poder presentar virtualmente el respectivo informe a través de la Portal Digital de Financiamiento "CLARIDAD".

En tal sentido, decidió extender el plazo por una semana más, a fin de asegurar la transparencia y la adecuada rendición de cuentas de los participantes de la campaña electoral en curso; además, porque no vulnera el cronograma electoral ni genera afectación a la función fiscalizadora de la ONPE.

Debate electoral empieza este lunes 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo inicia la primera ronda del debate presidencial 2026, donde 11 candidatos políticos expondrán sus propuestas a nivel nacional bajo los siguientes ejes: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción.

Vale mencionar que, los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno que empezarán con la jornada son quienes se detallan a continuación:

José Williams (Avanza País) José Luna (Podemos Perú) Yohny Lescano (Cooperación Popular) César Acuña (Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez (País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Asimismo, el debate electoral contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final.

A tres semanas de llevarse a cabo las elecciones, los organismos electorales continúan con sus jornadas para garantizar la transparencia e información de los participantes de la jornada a realizarse el 12 de abril.