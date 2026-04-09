Partido Obras de Ricardo Belmont y otros dos partidos no presentaron rendición de cuentas de campaña

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tres días de las Elecciones 2026, existen tres partidos políticos que no han cumplido con presentar el rendimiento de cuentas de sus campañas electorales, entre ellos, el Partido Cívico Obras del candidato presidencial Ricardo Belmont.

Partido de Belmont no rindió cuentas financieras de su campaña

Según el portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), plataforma que transparenta el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, son 36 de estas las que han informado cómo financiaron estas campañas, es decir, el 92.31%.

En el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, la fecha máxima establecido bajo resolución gerencial para que los partidos presenten esta información fue el 20 de marzo, ampliándose, incluso, hasta el día 27.

Pese a este plazo ampliado, el 7.69% de las organizaciones políticas que decidieron no presentar este informe financiero: Partido Cívico Obras, Partido Patriótico del Perú, del candidato Herbert Caller, y Partido Ciudadanos por el Perú, que se retiró el pasado febrero.

La rendición de cuentas de campaña es el proceso y el documento completo que los partidos y candidatos deben presentar obligatoriamente ante la ONPE en cada proceso electoral.

El informe debe incluir tres elementos principales: aportes (contribuciones de personas o empresas, donaciones), ingresos (rendimientos, préstamos, etc.) y gastos (publicidad, eventos, material, personal) de su campaña electoral.

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Partido Obras de Ricardo Belmont Cassinelli no presentó su rendición de cuentas de campaña. También omitieron este trámite las agrupaciones CPP y PPP



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Belmont es "el candidato más viejo" en postular a la presidencia

Durante el debate presidencial, Belmont Cassinelli sorprendió con una presentación marcada por el humor, resaltando su condición de ser el postulante más longevo en la historia electoral del país.

El candidato de Obras compartió escenario con Charlie Carrasco Salazar (Unido Perú) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú). En su intervención inicial, el exalcalde de Lima buscó diferenciarse del resto apelando a la edad como símbolo de experiencia.

"Estoy aquí, soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo en la historia del Perú, por eso ya paso a la historia; ahora ganar es otra cosa", expresó Belmont.

Además, aprovechó el momento para dirigirse a su base política, a quienes denomina "espartanos". Con un estilo directo, reafirmó su identidad y su decisión de dar la cara en la contienda electoral.

"Le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar: soy Ricardo Belmont Cassinelli, doy mi nombre para que sepan que estoy postulando", señaló.

Para estas Elecciones 2026, el portal Claridad de la ONPE indica que son tres los partidos políticos que no presentaron información financiera de sus campañas electorales, entre ellos, el Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont.