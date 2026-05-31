Día Mundial sin Tabaco: Minsa alerta sobre consecuencias de esta sustancia

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el Día Mundial sin Tabaco que se conmemora hoy 31 de mayo, el Ministerio de Salud ha publicado una serie de precauciones acerca esta sustancia que causa adicción en todo el mundo.

Publicación del Minsa en redes sociales

A través de una publicación en la cuenta oficial del Ministerio de Salud, se destacaron aspectos importantes que forman parte del Día Mundial sin Tabaco, haciendo énfasis en que el humo también forma parte de un daño que impacta a diversos grupos de la población

Respirar humo ajeno es un peligro para todos.

El humo de tabaco ajeno ataca por igual a adolescentes, embarazadas y adultos mayores.



Tu salud importa. ¡Haz respetar los espacios sin humo! #ApagaElHumoNoTuVida pic.twitter.com/oq7PVMl14h — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 31, 2026

¿Cómo nació la fecha del Día Mundial sin Tabaco?

La fecha que busca la lucha contra el tabaco fue constituida en el año 1987 por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la finalidad del día es crear una conmemoración a nivel global que alerte a las personas sobre los daños y riesgos letales que existen en la salud a causa del tabaquismo.

Impacto del humo en distintos grupos de personas

Niños y adolescentes: El Ministerio de Salud advierte que esta sustancia en una etapa de desarrollo puede alterar la forma como se los menores de edad captan la atención, la concentración y el sistema respiratorio.

Madres gestantes: Como parte de las embarazadas, el organismo del estado alerta que puede afectar la salud de la madre y el desarrollo del bebé.

Personas adultas mayores: En este caso, este tipo de población tiene complicaciones porque puede agravar enfermedades cardiacas y respiratorias que ponen en riesgo el bienestar de los mayores de 65 años.

#DíaMundialSinTabaco | Fumar no solo daña los pulmones: afecta al corazón, al cerebro y acelera el envejecimiento. Cada cigarro aumenta el riesgo de cáncer, infartos y pérdida de calidad de vida. 🚭



👉 La mejor decisión es elegir salud: di NO al cigarro y SÍ a la vida.... pic.twitter.com/5ZDt8Ypxaw — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 31, 2026

Algunos de los aspectos generales que alerta el Ministerio de Salud para el público en general

El uso de esta sustancia que causa adicción, permite que se acelere el envejecimiento del cerebro, reduciendo el tamaño y ello desencadena enfermedades a largo plazo como Alzheimer y demencia senil.

Con el monóxido de carbono que bota el cigarro, se destruye el oxígeno en la sangre para causar un infarto o un accidente cerebrovascular. Siguiendo esa línea, el consumo excesivo de esta sustancia causa principalmente el cáncer de pulmón debido a que que se debilitan las defensas respiratorias y ello aumenta el riesgo de tuberculosis y neumonía.

Dicho video difundido por la entidad encargada de la salud pública en el país, se precisa que este tipo de sustancias químicas generan mutaciones en las células del cuerpo hasta terminar con la vida de todos los que las consumen.

Finalmente, Día Mundial sin Tabaco es un momento para que el Minsa alerte a la población sobre consecuencias de esta sustancia y el impacto en la vida diaria.