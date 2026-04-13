Elecciones generales: Más de 400 efectivos de la PNP resguardan locales de votación en Lima Sur

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Debido a los inconvenientes presentados durante la jornada del domingo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones anunció la extensión del plazo para hoy lunes 13. Esto beneficiará a los miles de ciudadanos que se vieron afectados por el cierre de centros educativos en Lima Sur ante la falta de material electoral.

Siguen custodiando locales

Para ello, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas han desplegado decenas de efectivos para resguardar estas instituciones ante la gran presencia de personas que buscan cumplir con su deber cívico y así evitar la multa que se impone.

En medio de esta jornada, Exitosa conversó con el jefe de la región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo, para conocer los detalles de como se desarrollaba esta peculiar segunda fecha de las elecciones generales 2026.

En ese momento, la autoridad policial indicó que estaban instaladas 15 mesas de las 30 que estaban por abrirse debido a diferentes circunstancias. Según comentó una de sus principales funciones será velar que los ciudadanos cumplan con sufragar sin inconveniente alguno.

"Hasta el momento ya tenemos 15 mesas aperturadas de las 30. Como se puede ver tenemos el resguardo policial desde el día viernes. Se viene llevando el proceso dentro de la seguridad, orientando a los votantes para que se terminen las elecciones", indicó.

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A su vez, Castillo dejó en claro que la demora en la apertura de mesas se dio principalmente por la ausencia o tardanza de los miembros de mesa ya que el material electoral se encontraba al interior de cada recinto de votación.

"La llegada del material electoral ha llegado como a las 6 y la instalación de los personeros para que se aperture la mesa es donde se ha demorado. Los miembros de mesa ya están llegando con normalidad", aseguró.

Más de 400 efectivos resguardan locales de votación

Por último, el general dejó en claro que hay un total de 30 agentes policiales en cada local de votación los cuales hacen un numero mayor de 400 resguardando todo el proceso durante este 13 de abril.

"Nosotros tenemos por cada colegio un aproximado de 30 efectivos policiales en cada uno de los centros educativos y en este( mucho más porque tiene 30 mesas por lo que tenemos 50 efectivos", finalizó.

En resumen, el jefe de la región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo, aseguró que un total de 400 efectivos resguardarán los locales de votación durante la jornada de este 13 de abril.