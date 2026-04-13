ONPE anuncia instalación al 100 % de las 187 mesas de sufragio de 13 locales de votación en Lima sur

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) anunció la tarde de este lunes 13 de abril, la instalación al 100 % de las 187 mesas de sufragio correspondientes a los 13 locales de votación ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

A través de sus plataformas oficiales, el organismo electoral que preside Piero Corvetto Salinas, garantizó el ejercicio del derecho al sufragio de aproximadamente 55 261 ciudadanos del sur de la capital, quienes en la jornada del 12 de abril no pudieron hacer lo propio por la falta del material electoral.

(Noticia en desarrollo...)