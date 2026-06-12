Ale Fuller preocupa a seguidores publicando su estado de salud en redes sociales: "A sanar con consciencia"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de sus redes sociales, la actriz Ale Fuller ha compartido un díficil momento en su estado de salud que pasó tras usar un producto que comprometió su bienestar. En ese sentido, la figura pública de 31 años preocupó a sus seguidores al compartir imágenes en las que se ve que ha sido internada en la clínica por un diagnóstico alarmante.

Publicación que alarmó a los seguidores de la actriz peruana

Según lo difundido por la actriz peruana Ale Fuller, su atención médica fue ante la presencia de una reacción alérgica al utilizar un producto en spray deportivo que prometía relajar el músculo. Sin embargo, la intérprete no contó con que los componentes de este artículo le generen malestar al aplicárselo.

En ese sentido, realizó una historia en su cuenta oficial de Instagram en el que expresó su preocupación por esta situación y alertó a su comunidad de seguidores verificar los compuestos de un producto antes de usarlo porque pueden generar impacto en su salud al punto de llevarlos de emergencia para recibir atención.

"A los alérgicos a los AINE'S, no usen sprays deportivos para relajar el músculo. Así sea tópico, revisen siempre los componentes"

Imágenes publicadas en redes sociales de Ale Fuller sobre su estado de salud

A las horas de lo sucedido, Ale Fuller volvió a reaparecer en sus redes para mostrar cercanía hacia sus seguidores y agradecer el apoyo que le expresaron frente al malestar de salud que había presentado por la reacción alérgica y se impactó al ver la cantidad de personas que comparten la misma condición médica que ella y desconocían las posibles consecuencias que estos productos pueden generar al usarlos.

"Gracias por cada uno de los mensajes. Ahora a tomar muchísima agua y a sanar con consciencia. Estoy sorprendida pues somos una gran cantidad de alérgicos por aquí, y la mayoría no sabíamos que esos sprays nos hacen daño. Los amo, porfis cuídense mucho. Estemos muy atentos y siempre preparados llevando algún medicamento que pueda controlar la reacción", añadió.

Con esta información, la actriz se mostró afectada por lo ocurrido y llamó a la reflexión en el uso de estos productos cuando se tiene alergia a ciertos componentes que por no revisar, los usuarios pueden quedar expuestos a presentar problemas como fue el caso de ella.

Finalmente, con estas imágenes difundidas en redes sociales, Ale Fuller causó preocupación en seguidores y advirtió sobre los efectos que determinados artículos pueden tener en el estado de salud.