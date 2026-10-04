Elecciones regionales y municipales 2026: en 14 de 25 regiones habría segunda vuelta, según boca de urna de Datum

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La encuestadora Datum dio a conocer los resultados oficiales de su encuesta a boca de urna, correspondiente a las elecciones regionales y municipales 2026, celebradas en todo el Perú hoy, domingo 4 de octubre.

De acuerdo con sus cálculos, en 14 de 25 regiones habría un segunda vuelta electoral, al no superar ninguna de las listas el 30 % de los votos válidos. En ese sentido, las nuevas jornadas democráticas se estarían llevando a cabo el próximo domingo 29 de noviembre.

Resultados a boca de urna en las regiones del país

Es importante resaltar que, el estudio de boca de urna fue realizado a los electorales al salir de sus respectivos centros de votación, donde han elegido a sus próximos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales.

A continuación, se detallan los resultados a boca de urna de las 25 regiones del país, donde en caso los candidatos no superen en 30 %, irán a un balotaje con quien quede en segundo lugar de las preferencias:

Región Amazonas: Somos Perú (25.1 %) y Victoria Amazonense (23.4 %)

Región Áncash: Podemos Perú (19.1 %) y Alianza Para el Progreso (17.3 %)

Región Apurímac: Progresemos (40.2 %) y Ahora Nación (38.4 %)

Región Arequipa: Fuerza Arequipeña (27.0 %) y Ahora Nación (15.3 %)

Región Ayacucho: Podemos Perú (36.3 %) y Libertad Popular (34.3 %)

Región Cajamarca: Somos Perú (30.9 %) y Cajamarca Renace (20.3 %)

Región Callao: Renovación Popular (55.7 %) y Somos Perú (15.3 %)

Región Cusco: Venceremos (33.7 %) y PRIN (19.1 %)

Región Huancavelica: Alianza Para el Progreso (29.5 %) y Perú Primero (29.3 %)

Región Huánuco: Partido País Para Todos (31.6 %) y Perú Primero (17.9 %)

Región Ica: Somos Perú (24.9 %) y Acción Popular (18.1 %)

Región Junín: Podemos Perú (32.1 %) y Alianza Para el Progreso (25.2 %)

Región La Libertad: Podemos Perú (24.4 %) y Somos Perú (21.9 %)

Región Lambayeque: Somos Perú (27.5 %) y Fuerza Popular (18.0 %)

Lima Provincias: Alianza Renovación Popular y Toro (20.3 %) y Somos Perú (16.8 %)

Región Loreto: Alianza Para el Progreso (26.7 %) y Somos Perú (24.8 %)

Región Madre de Dios: Ahora Nación (47.0 %) y Alianza Libertad Madrediosense (11.9 %)

Región Moquegua: Kausachu (23.6 %) y Acción Popular (22.0 %)

Región Pasco: Frente Esperanza 2021 (31.6 %) y Podemos Perú (22.2 %)

Región Piura: Alianza Para el Progreso (24.7 %) y Somos Perú (20.2 %)

Región Puno: ASI - Juntos por el Perú (29.3 %) y Partido País Para Todos (21.4 %)

Región San Martín: Avanza País (31.0 %) y Renovación Popular Perú (23.0 %)

Región Tacna: Alianza Para el Progreso (32.6 %) y Ahora Nación (18.5 %)

Región Tumbes: Fe en el Perú (27.0 %) y Acción Popular (20.5 %)

Región Ucayali: Somos Perú (29.5 %) y Renovación Popular (22.8 %)

ONPE habilita plataforma de resultados en tiempo real

Pasada las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de las elecciones regionales y municipales 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando las posiciones de los candidatos políticos.

Tal como lo anunció en la previa el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, en esta ocasión, la ciudadanía nuevamente tendrá la oportunidad de enterarse los resultados en tiempo real de los comicios, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para acceder al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Cabe precisar que, esta nueva jornada electoral, serán elegidas 13.148 autoridades regionales y municipales en todo el Perú, de las cuales son: 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1 696 alcaldes distritales.

De esta manera, comienzan a saberse las nuevas autoridades regionales y municipales que asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.