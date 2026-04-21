Rodrigo Brand pide disculpas tras agresión a periodistas de Magaly Medina. "No me siento orgulloso"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor mexicano Rodrigo Brand, amigo cercano de la cantante Mayra Goñi, protagonizó un violento altercado con reporteros del programa de Magaly Medina en Miraflores. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril, cuando los periodistas intentaban obtener declaraciones sobre la relación entre Brand y Goñi, tras ser vistos besándose durante una cena.

La tensión se desató a la salida de un restaurante. Ante la pregunta de un reportero sobre si había oficializado su relación con Goñi, Brand reaccionó con violencia. Empujó a los periodistas y, acompañado de tres amigos, increpó al equipo de prensa. El momento más crítico se produjo cuando el actor rompió una cámara de un manotazo, generando indignación inmediata.

Magaly Medina condenó el actuar de Brand

La conductora calificó la actitud como "salvaje" y responsabilizó al canal donde trabaja Brand por los daños ocasionados y las posibles repercusiones en audiencia que pueda tener la novela que protagoniza tras los sucesos. Medina defendió la labor de sus reporteros y cuestionó que figuras públicas respondan con agresiones físicas a la cobertura mediática.

"Los investigadores de mi programa solo estaban haciendo su trabajo, una chamba que hacen todos los fines de semana, y no para que unos borrachines matones y patanes los agredan. Esto me parece detestable y, encima, trabajan para Latina", expresó.

Rodrigo Brand se achora frente a las cámaras de Magaly.

Los 4 puntos de rating que hace en Valentina Valiente lo pusieron loco. Pobre, tendrá que regresar a sus protagónicos en México, claro... en la Rosa de Guadalupe. #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/Y56LmH4Gos — urraqueando (@perumoment) April 21, 2026

Actor pide disculpas

Tras la polémica, Rodrigo Brand difundió un mensaje en sus stories de Instagram, donde reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas, afirmando que "no se sentía orgulloso" de la actitud que tomó en ese momento.

"No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas", escribió.

El actor aseguró que lo sucedido "no representa quién soy ni cómo elijo manejarme" y afirmó que se enfocará en aprender de la experiencia y seguir adelante con mayor conciencia.

Disculpas pública de Rodrigo Brand.

El incidente puso nuevamente en discusión la reacción de los personajes involucrados en este ámbito del espectáculo. Mientras algunos cuestionan el estilo invasivo de los programas de farándula, otros remarcan que la violencia nunca puede ser una respuesta legítima. La disculpa de Brand busca mitigar el impacto mediático, aunque la controversia persiste en redes sociales.

El caso coloca a Rodrigo Brand en el centro de la polémica y afecta también la imagen de Mayra Goñi, quien vuelve a ser protagonista de un escándalo mediático. La disculpa pública del actor es un intento de recomponer su reputación, pero la expectativa ahora está en un eventual pronunciamiento de su casa televisora.