Keiko Fujimori sobre renuncia de Piero Corvetto a la ONPE: "Es una buena noticia para el Perú"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la reciente renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, afirmando que esto representa "una buena noticia". Además, exhortó a investigar lo ocurrido en la primera vuelta electoral.

Fujimori saluda renuncia de Corvetto a jefatura de la ONPE

Este martes 21 de abril, Corvetto Salinas hizo pública su carta de renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las graves irregularidades presentadas en las elecciones del 12 de abril y las diligencias penales iniciadas su contra. Dicha dimisión fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Ante ello, Fujimori, quien ya está confirmada para disputar la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio tras alcanzar el primer puesto en los comicios, manifestó su postura ante la prensa durante una reunión con dirigentes del Vaso de Leche en el Rímac.

"Es una buena noticia para el Perú, es una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado", señaló la candidata.

También sostuvo que, más allá de la salida de Corvetto, considera fundamental que instituciones como la Contraloría, la JNJ y el Ministerio Público, "pudieran indagar sobre lo que ha pasado" en la última jornada electoral y adoptar "medidas correctivas" para que no vuelva a suceder en la segunda vuelta.

Apenas horas antes, la lideresa de Fuerza Popular había manifestado su firme postura que invocaba a Corvetto a presentar su dimisión de la entidad electoral, para evitar que los incidentes presentados el día de los comicios afecten más la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

"Nosotros venimos cuestionando la labor del señor Corvetto desde hace muchos años. Hace dos años, cuando pasó el proceso de ratificación en la JNJ, fuimos el único partido que envió un informe por escrito dando argumento de por qué no debía ser ratificado", sostuvo.

JNJ acepta renuncia de Piero Corvetto

En respuesta inmediata a la carta de Corvetto, la Junta Nacional de Justicia convocó a un Pleno extraordinario para evaluar y adoptar decisiones en cumplimiento de la normativa constitucional y legal. Como resultado, se acordó aceptar por decisión unánime su renuncia.

El comunicado señala que el acuerdo unánime se comunicó al Jurado Nacional Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y la ONPE.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE.