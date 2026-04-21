ONPE habilita 26 sedes descentralizadas para las primarias de Elecciones Regionales y Municipales 2026

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con miras a la realización de los comicios primarios para definir las candidaturas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la ONPE anunció este martes 21 de abril la instalación de un total de 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

ONPE inicia gestiones con miras a Elecciones Regionales y Municipales 2026

La instalación de las sedes descentralizadas se realizó en línea con la Resolución Jefatural Nº. 000051-2026-JN/ONPE, publicada el pasado 1 de abril en El Peruano. De la ceremonia, participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, PNP y la Defensoría del Pueblo, además de funcionarios de las ODPE.

Este despliegue se distribuyó en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Callao, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lambayeque, Lima Cercado (con 43 distritos), Lima Provincias (con 9 de ellas), Moquegua, Madre de Dios, Piura, Puno, Pasco, San Martín, Tumbes, Tacna y Ucayali.

Las elecciones primarias de las ERM 2026 se llevarán a cabo en dos fechas, según las modalidades establecidas por las organizaciones políticas. La primera se realizará bajo la modalidad por afiliados el próximo 17 de mayo, donde los militantes de cada partido eligirán a sus candidatos.

Por su parte, la modalidad de delegados se llevará a cabo en dos etapas: la primera será el 17 de mayo, donde los afiliados deberán elegir a sus delegados mediante un proceso interno, que podrá ser asistido por la ONPE.

#ONPEinforma | Hoy, 21 de abril, realizamos de manera simultánea la instalación de las 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (#ODPE) a nivel nacional, las que tendrán a su cargo la organización de las #EleccionesPrimarias de las #ERM2026. pic.twitter.com/5y8qeejvFt — ONPE (@ONPE_oficial) April 21, 2026

La segunda etapa se desarrollará el 24 de mayo, organizada por la ONPE, donde los delegados eligirán a sus candidatos finales.

Piero Corvetto presenta renuncia a la jefatura de la ONPE

Este martes 21 de abril, Corvetto anunció que presentó su carta de renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las graves irregularidades en los comicios del 12 de abril y las diligencias iniciadas contra funcionarios de la institución. Su dimisión fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El exjefe de la entidad electoral señaló que su carta de renuncia tiene el objetivo de "que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE".

"He cumplido con integridad mi función, me prepararé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo", se lee en su misiva.

La ONPE instaló 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el Perú con miras a los comicios primarios de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.