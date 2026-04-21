Donald Trump prorroga el alto al fuego a Irán hasta que concluyan las negociaciones entre ambos países

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 21 de abril la extensión del alto al fuego a la República Islámica de Irán, a solicitud del primer ministro y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, respectivamente.

Fiel a su estilo, el titular de la Casa Blanca utilizó su cuenta de Truth Social para dirigirse a su país y todo el mundo, el cual se mantiene a la expectativa de que por fin se concrete un acuerdo de paz entre ambas naciones, a 52 días de iniciada la guerra en Oriente Medio.

Bloqueo y alto al fuego hasta que concluyan las negociaciones

Mediante la mencionada red social, Trump acusó al Gobierno iraní de estar "gravemente dividido" y frente a esta situación, las autoridades pakistaníes le solicitaron que suspenda su ataque previsto contra Irán "hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", pedido que fue aceptado, pero con ciertas disposiciones que todavía se mantendrán vigentes.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", anunció Trump.

Mensaje de Donald Trump.

Como se recuerda, el pasado 18 de abril, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz luego de que desde Washington ordenaran que sigan cerrados sus puertos. Esta medida fue considerada como un incumplimiento a los acuerdos y compromiso de alto al fuego que habían acordado ambos países 10 días atrás.

Irán mantiene cerrado el paso a embarcaciones enemigas, más no para sus aliados

Es importante recordar que, la Guardia Revolucionaria de Irán reafirmó a finales de marzo último, que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado para sus "enemigos" y advirtió que, cualquier embarcación que se atraviese esta transitar por dicho espacio "se enfrentará a graves consecuencias".

"Se prohíbe el movimiento de cualquier buque 'hacia y desde' los puertos de origen de aliados y enemigos desde cualquier corredor", aseguró el comando armado del país persa.

De acuerdo a France24, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que el control del estrecho de Ormuz incluirá el cobro de tarifas por servicios de seguridad, protección y gestión ambiental.

Las tensiones entre ambos países no parece todavía llegar a su fin, pese al diálogo sostenido por ambas partes y ante la expectativa mundial por la decisión que puedan tomar.