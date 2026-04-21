Juntos por el Perú denuncia un presunto plan de fraude tras renuncia de Piero Corvetto

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido Juntos por el Perú (JP) denunció un intento de desestabilización del proceso electoral tras la sorpresiva salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según la organización, este hecho busca alterar los resultados oficiales que posicionarían a su candidato presidencial en la segunda vuelta.

Maniobras en el sistema electoral

La agrupación sostiene que la renuncia de Piero Corvetto responde a presiones políticas externas. Según el comunicado oficial de JP, existe una estrategia coordinada entre Fuerza Popular y Renovación Popular para tomar control de las instituciones y desconocer la voluntad ciudadana actual.

"Señalamos que esta determinación configura una perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa fraudista, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot", denunció el partido.

Este pronunciamiento surge en un contexto de alta incertidumbre por el estrecho margen de votos. El partido afirma que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habría facilitado este escenario al aceptar la declinación del funcionario en un momento crítico del escrutinio final de las actas oficiales.

La organización izquierdista enfatizó que estas acciones representan una grave amenaza al sistema democrático nacional. Aseguran que el cambio de liderazgo en la oficina electoral ocurre justo cuando los reportes oficiales confirman su avance al balotaje presidencial tras una jornada de votación bastante reñida.

Movilización y vigilancia de actas

Ante esta situación, el equipo legal de la agrupación ha solicitado una auditoría externa de los resultados. El objetivo es garantizar que cada sufragio sea contabilizado correctamente, evitando que las impugnaciones masivas de votos cambien la tendencia favorable que mantienen hasta el momento.

"Anunciamos la convocatoria a la movilización nacional, pacífica y vigilante, en defensa de la voluntad popular y exhortamos a los observadores internacionales a mantenerse vigilantes sobre la transparencia del proceso electoral y el conteo final de votos". demandó la organización política.

La dirigencia nacional de JP ha convocado a sus bases para conformar un frente político de defensa. Esta coalición buscará monitorear cada centro de cómputo a nivel nacional, asegurando que los votos de las regiones más alejadas del país sean debidamente procesados.

Ante eso, el grupo político instó a los observadores de la OEA a vigilar estrechamente el proceso. La defensa de la renuncia de Piero Corvetto de la ONPE y la transparencia de JP resultan vitales para asegurar la legitimidad del próximo gobierno.