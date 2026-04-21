Elecciones 2026: ONPE aclara aparición de partidos políticos inexistentes en actas virtuales

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) generó una alerta en usuarios al mostrar agrupaciones políticas no inscritas en el padrón electoral vigente. El incidente ocurrió en el acta de senadores del distrito de Nueva Jersey, Estados Unidos, donde aparecieron nombres inusuales que no coinciden con los registros.

Mediante esta acta virtual, se podían ver organizaciones como "No Olvides Nunca Respirar" o "El Porvenir de los Peruanos". Esta discrepancia activó las alertas ciudadanas, pues estas denominaciones no forman parte de ninguna de las 36 organizaciones políticas oficialmente habilitadas para los actuales comicios electorales.

Acta corregida

Origen del error en el sistema

Este inconveniente se habría producido por la carga de un formato de prueba que se utilizaba en las capacitaciones. Momentos más tarde de haberse reportado el error, la institución modificó el acta por el documento real con los símbolos y votos de los partidos correspondientes.

Sin embargo, se resalta el hecho que el reemplazo de esta acta ficticia, y se detalla el reporte sobre la incidencia técnica, ocurre a pesar de que el sistema de transparencia debe reflejar únicamente los datos validados por los personeros.

El organismo electoral modificó la digitalización errónea, luego de ser detectada a tiempo para evitar confusiones en el conteo final. La normativa actual exige que los miembros de mesa registren solo los votos de organizaciones habilitadas, garantizando que el escrutinio físico coincida plenamente con el digital.

Acta con partidos ficticios

Procedimiento de fiscalización y envío

El Jurado Electoral Especial (JEE) recibió el acta corregida el pasado 18 de abril para su evaluación definitiva. De acuerdo con el protocolo, la plataforma oficial presenta una transcripción de los datos mientras el documento original físico permanece bajo custodia estricta de las autoridades electorales.

La aparición de estas agrupaciones ficticias contradicen el protocolo, abriendo cuestionamientos sobre el origen del error. Este episodio obliga a reforzar los mecanismos de control en la digitalización para asegurar que no se filtren datos de prueba.

La revisión del JEE determinará si hubo una falla mayor en el procesamiento de actas oficiales. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen la información, ya que la ONPE aclara aparición de partidos políticos inexistentes para mantener la confianza en los resultados de estas Elecciones.

La transparencia del proceso depende de la correcta fiscalización de estas irregularidades en el sistema. Al confirmarse que la ONPE aclaró la aparición de agrupaciones que no existen, con la intención de mostrar la validez del Acta N.º 086794 y asegurar la integridad de las Elecciones.