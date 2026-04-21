Mujer se hace viral al instalar su televisor nuevo de forma incorrecta

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en el que muestra la instalación de su televisor nuevo en la pared de su vivienda.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue que el aparato quedó colocado al revés, generando sorpresa y reacciones de todo tipo en internet.

Inesperado hecho

El hecho ocurrido provocó comentarios entre usuarios, quienes reaccionaron con humor y asombro ante la particular situación, convirtiendo el video en uno de los más compartidos en las últimas horas.

Lo más particular del hecho es que se puede ver como con todo el esfuerzo que hace, el resultado no es el esperado porque había colocado al revés el aparato electrónico.

Un pequeño error pic.twitter.com/7OS4aBOb6j — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 21, 2026

Este hecho, difundido por la cuenta de Tiktok de Ecuador tv con el usuario @ecuadortv1 muestra como la mujer en solitario dispone de instalar su televisor nuevo en casa.

Seguido de ello, procede a quitarle los plásticos de seguridad que van ubicados en la pantalla del televisor nuevo y se le ve emocionada por culminar la operación que ha comenzado.

Luego, cuando finalmente logra realizar todos los procedimientos necesarios que requiere una instalación y más aún, sin ayuda, tal como aparece en el video, la mujer muy emocionada esta lista para encender su dispositivo.

Instalación errónea

Sin embargo, cuando llega el momento que ha estado esperando, toma el control para prender la televisión y se muestra los gráficos al revés.

Este suceso, para sorpresa de la mujer que había realizado esta instalación generó que soltara un grito seguido de risas por lo ocurrido.

Una vez difundido este clip, los internautas lo vieron y han generado todo tipo de comentarios al respecto.

Algunos de ellos mencionaron que "La señora ya fue al almacén a pedir garantía, ya q la imagen le sale al revés", "que le active el giro de pantalla" fueron solo algunos de los más resaltantes.

Este video ha logrado viralizarse rápidamente en horas haciendo que se expanda por diversas partes del mundo donde sigue generando comentarios llenos de humor y opiniones en torno a la ayuda que debió haber recibido.

Finalmente, este video hace que las personas que lo visualizan puedan identificar estas actividades en la vida cotidiana que pueden ser erróneas y generan malestar.

No obstante, el accionar de la mujer del video, muestra humor y eso ha generado también que sea viral en las redes sociales y en internet.