Crisis en la ONPE: Gerente General, Bernardo Pachas Serrano, deberá asumir la jefatura tras la renuncia de Piero Corvetto

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras la renuncia irrevocable de Piero Corvetto Salinas a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las graves irregularidades reveladas en las elecciones generales 2026, se definió su sucesor interino en el cargo mientras se convoca a un concurso público para definir al nuevo titular del organismo electoral.

En comunicación con Exitosa, el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, indicó que, el gerente general de la ONPE, Bernardo Juan Pachas Serrano, deberá quedar al mando de la entidad, en concordancia con el artículo 15 de su Reglamento.

Situación de Piero Corvetto podría agravarse

En medio del pedido de detención preliminar solicitado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual fuera confirmado hoy a Exitosa por el propio fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, Piero Corvetto presentó su dimisión ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la tarde de este martes 21 de abril.

Sobre el proceso de sucesión en la jefatura de la ONPE, el actual gerente general de la ONPE deberá asumir inmediatamente al cargo de manera interina, mientras se desarrollan y concluyen los procedimientos disciplinarios contra el renunciante jefe de la entidad.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el experto en derecho electoral, José Villalobos, señaló que, tras la renuncia de Piero Corvetto, el gerente general de la ONPE deberá asumir la jefatura interinamente. En este caso, el nuevo titular a cargo será Bernardo Juan... pic.twitter.com/HRYJVBZ9WW — Exitosa Noticias (@exitosape) April 21, 2026

La situación jurídica de Corvetto Salinas podría tener un nuevo giro con el pasar de las horas, puesto que, esta tarde deberá entregar al Ministerio Público su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía que se incluya a Piero Corvetto Salinas y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón González, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada, por los incidentes ocurridos el pasado 12 de abril, los cuales generaron que miles de peruanos se queden sin hacer prevalecer su derecho al sufragio.

JNJ aceptó renuncia

Tras hacer pública la renuncia de Piero Corvetto al mando de la ONPE, la Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado donde informó que su Pleno aceptó por unanimidad la dimisión, tras una sesión extraordinaria convocada para "evaluar y adoptar las decisiones que correspondan".

"Luego de la deliberación, se acordó aceptar por unanimidad, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la ONPE. Además, se acordó comunicar el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y la ONPE para los fines de ley", señala la misiva.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/Sva5nSMYXS — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 21, 2026

Asimismo, el organismo autónomo ratificó que continuará la investigación preliminar seguida contra el ahora exfuncionario en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026, conforme a sus atribuciones constitucionales.

La renuncia de Piero Corvetto fue más que esperada por un sector de la clase política, quienes han puesto en tela de juicio la credibilidad del proceso electoral.