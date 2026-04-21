Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE tras irregularidades en las elecciones: JNJ aceptó dimisión

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Piero Corvetto ha difundido su carta de renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ello tras las graves irregularidades que se registraron durante las elecciones del 12 de abril y diligencias iniciadas en su contra para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Jefe de la ONPE presentó su renuncia

En el documento, el exjefe de la entidad electoral expresa que presenta su carta de renuncia con la motivación "que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE". Asimismo, enfatiza que la decisión de dar un paso al costado responde a las irregularidades que se registraron durante la jornada electoral.

"He cumplido con integridad mi función, me prepararé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo", se lee en su misiva.

En su mensaje, Corvetto también señala que, considerando que la logística electoral se ha aplicado en tantas ocasiones, "aún existen muchas interrogantes" que resolver en el contexto de la reciente jornada, mismas e se tendrán que esclarecer mediante una "investigación imparcial y exhaustiva".

"Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial", se señala.

Renuncia de Piero Corvetto (1)

Renuncia de Piero Corvetto (2)

JNJ aceptó renuncia de Piero Corvetto

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