Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para cumplir con una entrega voluntaria de información

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ya se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Su arribo se registró a las 15:22 horas, adelantándose a la citación oficial programada para las 4:00 p. m. de este martes.

Así fue la llegada de Piero Corvetto a la Fiscalía

Corvetto acudió de forma presencial para cumplir con una entrega voluntaria de información. El titular de la ONPE deberá entregar su pasaporte y brindar información ante la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril.

Esta citación se produce tras un reciente ofrecimiento del propio Corvetto, quien mediante un escrito enviado el último fin de semana, manifestó su disposición para que se proceda con el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

No obstante, esta diligencia es independiente a la declaración testimonial que tiene pendiente. Dicha sesión estaba prevista originalmente para el viernes pasado, pero fue postergada luego de que el funcionario solicitara una nueva fecha para brindar su testimonio ante las autoridades pertinentes.

Cercado de Lima: Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción



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Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE

Mediante sus redes sociales, Piero Corvetto dio a conocer que presentó su carta de renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las graves irregularidades en las elecciones del 12 de abril y las diligencias iniciadas contra funcionarios de la institución. Su dimisión fue aceptada de inmediato por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el documento, el exjefe de la entidad electoral explica que su carta de renuncia tiene el objetivo de "que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE".

"He cumplido con integridad mi función, me prepararé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo", se lee en su misiva.

En su mensaje, Corvetto también señala que, considerando que la logística electoral se ha aplicado en tantas ocasiones, "aún existen muchas interrogantes" que resolver en el contexto de los recientes comicios, mismas que se tendrán que esclarecer mediante una "investigación imparcial y exhaustiva".

En una respuesta inmediata, la Junta Nacional de Justicia convocó a a un Pleno extraordinario para evaluar y adoptar decisiones en cumplimiento de la normativa constitucional y legal. Como se resultado de la reunión, se acordó aceptar por decisión unánime la renuncia de Piero Corvetto al cargo de jefe de la ONPE.