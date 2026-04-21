Aviones F-16: Gremios empresariales advierten al Gobierno "graves" consecuencias de pausar la compra

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la crisis por la compra de aviones F-16 para la FAP por parte del Gobierno, gremios empresariales como ADEX y Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sostuvieron una audiencia con el presidente José Balcázar para advertirle "graves implicancias" si la adquisición se pone en pausa.

Gremios empresariales en contra de pausa de compra de cazas F-16

Mediante un comunicado, la Asociación de Exportadores ADEX indicó que, durante la reunión, expusieron las preocupaciones del sector empresarial respecto a una "eventual no suscripción del contrato" entre el Perú y la empresa Lockheed Martin, de EE.UU.

"El presidente fue informado sobre los impactos que tendría dicha decisión no solo en el ámbito económico, incluyendo efectos sobre la confianza para atraer a la inversión nacional y extranjera, sino en la estabilidad de las relaciones bilaterales", sostuvieron.

El comunicado señala que la no concreción del contrato en un breve periodo de tiempo afectaría a los "temas de seguridad nacional" y a la "percepción mundial del Perú con respecto a sus compromisos".

Asimismo, entre las consecuencias a corto plazo estaría la afectación a las negociaciones comerciales que lleva adelante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con Estados Unidos, además de "otros espacios de cooperación en materia de defensa".

📣 #Comunicado



ADEX saluda la disposición del presidente Balcazar para evaluar la suscripción del contrato por la compra de aviones de combate. pic.twitter.com/xOksKD1Czp — Asociación de Exportadores (@ADEX_PERU) April 21, 2026

El gremio empresarial reforzó esto enfatizando en la relevancia del mercado norteamericano para las "exportaciones no tradicionales peruanas", quienes, según indicó, generan, en gran parte, empleo formal en nuestro país.

ADEX aseguró que la firma de este contrato, cuya gestión se inició bajo la administración de José Jerí, resulta "imprescindible", dado que la concreción de esta negociación tomó más de dos años.

Por ello, los gremios empresariales exhortaron al Ejecutivo a reconsiderar su decisión y seguir adelante con esta compra de aviones caza F-16 Block 70.

"Esta adquisición es una medida estratégica y de alto impacto para la seguridad nacional del país. En ese sentido, esperamos que el Poder Ejecutivo, a la brevedad, honre los acuerdos establecidos consolidando de esta manera la imagen del Perú como un socio confiable, serio y predecible",

Balcázar responde a Rospigliosi por caso aviones F-16

En diálogo con Exitosa este martes 21 de abril, el mandatario ratificó su postura y dejó en claro que esta adquisición debe ser efectuada por el próximo gobierno.

En respuesta al congresista Fernando Rospigliosi, quien se manifestó en contra, Balcázar señaló que la decisión podría beneficiar a Fuerza Popular, pues Keiko Fujimori podría resultar ganadora de las elecciones generales.

"Es la opinión del señor Rospigliosi y se le respeta. Como él dice, podría como podría no firmarse, son opiniones que finalmente lo mejor para el país es que el nuevo presidente lo haga. No sé porque el señor Rospigliosi no esperar si su candidata podría ganar", indicó.

Los gremios empresariales ADEX y SNI advirtieron al Gobierno "graves" consecuencias de pausar la compra de aviones F-16 para la FAP.