José María Balcázar: "En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado. Aquí no hay caciques"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar visitó el norte del país para realizar diversas actividades oficiales en la región Lambayeque. El mandatario estuvo acompañado de diversos ministros de Estado en la ciudad de Monsefú donde aprovechó la oportunidad para dejar un contundente mensaje respecto a los lineamientos de su gobierno.

No hay blancos ni acaudalados

Al momento de dirigirse a los cientos de ciudadanos que lo acompañaron, el jefe de Estado indicó que su principal misión en Palacio de Gobierno es trabajar por y para el pueblo. Además, dejó en claro que dentro de su gabinete no hay blancos ni acaudalados ni tampoco caciques ya que todos se encuentran en el mismo nivel socioeconómico.

" En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado, ningún patrón. Aquí no hay caciques de tal manera que estamos hablando entre amigos del mismo nivel social. La policía y los militares también vinimos del pueblo. Y que mejor que servir al pueblo y para eso nos han colocado en la presidencia de la República", indicó.

Es importante precisar que José María Balcázar estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, del Ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, del titular del Ministerio de Energía y Minas Waldir Ayasta, quien además fue declarado hijo ilustre de Monsefú ya que es nacido en dicha ciudad.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante su visita a Lambayeque, el presidente José Balcázar afirmó que su gabinete está conformado por personas sin privilegios económicos ni jerarquías tradicionales, al remarcar que no hay "blancos, acaudalados ni patrones".



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/v9ajJ4Jwuz — Exitosa Noticias (@exitosape) April 18, 2026

También estuvieron presentes el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes y el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola. Dentro de los anuncios hechos por el jefe de Estado, se dio a conocer de la creación de una nueva universidad pública en Chiclayo y diversos institutos tecnológicos.

Inauguró sistema eléctrico rural en Olmos

Más temprano, José Balcázar también estuvo en Olmos donde inauguró el sistema eléctrico rural en el centro poblado de Insculas, que beneficiará a más de 3,200 ciudadanos de 21 localidades en esta zona del país.

Y cuando fue el turno de tomar la palabra, el mandatario hizo referencia a la campaña política que aún se vive en el país y dejó en claro que el no ofrece ninguna obra, sino que la cumple a diferencia de otras autoridades.

"No estamos en campaña política. Nadie de los que está aquí al frente y, por lo tanto, no venimos a ofrecer, sino trayendo obras ya realizadas, es la única diferencia", indicó.

En resumen, José María Balcázar envió un contundente mensaje desde Monsefú donde indicó que no hay blancos, ni acaudalados, ni caciques dentro de su gabinete.