Elecciones 2026: Roberto Sánchez es "maquiavélico y muy inteligente", afirma congresista Susel Paredes

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El escenario de cara a la segunda vuelta electoral está prácticamente definido: la disputa por la Presidencia será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ante la incertidumbre, la congresista Susel Paredes se refirió al candidato de Juntos por el Perú y lo calificó de "maquiavélico".

Susel Paredes no votará por Fujimori, pero tiene dudas sobre Sánchez

En medio de una crisis marcada por graves fallas del sistema electoral el pasado 12 de abril, que derivó en la salida del jefe de la ONPE y procesos judiciales, el país se ve nuevamente polarizado en dos bandos a nivel político a poco más de un mes de la segunda vuelta, entre la izquierda y derecha.

Ante este panorama, en diálogo con Exitosa, Susel Paredes, ahora miembro del partido Ahora Nación, de Alfonso López Chau, reveló que no votará por Fujimori, pero que la alianza que sostiene Sánchez con el exmilitar Antauro Humala le "perturba inmensamente".

Según Paredes, esta sensación negativa responde a declaraciones previas "fuertes" por parte de Humala, enmarcadas en un discurso violento y radical que rodea al líder etnocacerista, enfatizando en la justicia familiar cuando aseguró que si tenía que "matar a mi hermano, lo mato".

En ese sentido, la parlamentaria señaló que, si bien no tiene conocimiento del proyecto de Roberto Sánchez con miras a la Presidencia, el líder de Juntos por el Perú "es maquiavélico y muy inteligente".

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la congresista Susel Paredes se refirió a Roberto Sánchez y lo calificó como una persona maquiavélica y muy inteligente. Asimismo, remarcó que cualquiera sea el resultado electoral, en una eventual segunda vuelta, este debe ser... pic.twitter.com/VzcVseyXfV — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2026

Pese a que no dejó claro si le otorgará su voto al también congresista, Paredes sostuvo que, "gane quien gane, tenemos que respetar. Si gana Keiko, se respetará, y si gana Roberto, se respetará". Además, consideró que los mandatos presidenciales se deben terminar.

"Como me dijo un amigo colombiano, tienen que terminar los gobiernos. Él estaba impresionado. Me dice que hay gobiernos buenos y malos, si hay corruptos, se les sanciona. Pero tiene que haber una sucesión presidencial y cumplirse los términos. Sino, así, ¿a dónde vamos?", mencionó Paredes.

Criticó a Renzo Reggiardo por su mensaje al JNE

En otro momento de su entrevista con Nicolás Lúcar, Susel Paredes se refirió al reciente mensaje emitido por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, criticando al JNE por rechazar las elecciones complementarias exigidas por Renovación Popular.

"Ha usado las redes municipales, la bandera de la Municipalidad de Lima, la del Perú, la escalera del Palacio Municipal para criticar a las elecciones, porque a su partido no le ha ido bien, eso es romper la neutralidad", aseguró.

De cara a la segunda vuelta electoral, la congresista Susel Paredes se refirió a Roberto Sánchez y lo calificó como una persona "maquiavélica y muy inteligente".