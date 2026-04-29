Elecciones 2026: Más de 700 audiencias EN VIVO de recuento de votos son realizadas por el JEE, informa el JNE

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de una crisis y cuestionamientos al proceso electoral de Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, desde el 20 de abril hasta la fecha, un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE).

JEE viene realizando 728 audiencias transmitidas en vivo

Según el JNE, cada una de las sesiones son públicas y pueden ser observadas en tiempo real mediante la web institucional y el canal JNE Media. En estos casi 10 días, la máxima entidad electoral se mantuvo publicando en sus redes sociales los enlaces a estas audiencias.

Las audiencias públicas de recuento de votos son sesiones oficiales donde los JEE realizan un nuevo conteo manual de las cédulas de sufragio de una mesa de votación en particular, únicamente en casos en que el acta original tenga errores o inconsistencias, como datos ilegibles y/o firmas faltantes.

Su objetivo es corregir errores materiales de las actas originales para que los votos reales de los electores sean contabilizados correctamente y se garanticen resultados transparentes.

Según un reporte emitido a la 1:30 p.m. de este miércoles 29 de abril, los JEE han recibido un total de 60,040 actas observadas provenientes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE. 2,659 de ellas fueron enviadas para el recuento de votos.

#JNEInforma | Un total de 728 audiencias públicas sobre recuento de votos han sido realizadas desde el 20 de abril a la fecha por los 60 Jurados Electorales Especiales en el marco de las #EG2026. 👉 https://t.co/ABrAotmqzR pic.twitter.com/wUDCClhhfg — JNE Perú (@JNE_Peru) April 30, 2026

Además, del total de actas con expedientes de los Jurados Electorales Especiales, el 9.85% pertenecen a la elección presidencial, 26.32% a senadores por Distrito Único, 20.57% a senadores por Distrito Múltiple, 22% a diputados y 21.2% al Parlamento Andino.

Pleno del JNE fija plazo máximo para finalizar recuento de votos

Este miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó el acuerdo que establece como fecha límite el próximo viernes 7 de mayo para que los JEE culminen el recuento de votos, con el objetivo de optimizar tiempos y ofrecer una pronta proclamación de resultados de la primera vuelta.

En el dispositivo legal, se acuerdan acotar los lineamientos generales para el recuento de votos, como la eliminación de algunos registros formales de conformidad y simplificación del procedimiento de revisión de las cédulas.

Asimismo, la norma precisa que las actas observadas sobre votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) no serán materia de recuento de votos.

Desde el 20 de abril, los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen realizando 728 audiencias públicas de recuento de votos, según el JNE.