Alcalde Renzo Reggiardo denuncia al JNE por frenar elecciones complementarias y exige auditoría urgente a la ONPE

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El burgomaestre de Lima, Renzo Reggiardo, mostró su rotunda preocupación ante la decisión unánime del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de suspender las elecciones complementarias. Según el alcalde, esta medida afectaría directamente la legitimidad democrática al impedir que miles de peruanos ejerzan su derecho constitucional.

Denuncias de irregularidades y pedido de auditoría

Reggiardo detalló que durante los comicios se registraron incidentes inaceptables, como la falta de material electoral y demoras injustificadas en la apertura de mesas. Estas fallas, sumadas a la ausencia de actas en el extranjero, obligan a realizar una revisión técnica profunda del sistema.

"Las cuales demandan la urgente realización de una auditoría al software y al sistema de cómputo administrado por la ONPE", exclamó.

El alcalde subrayó que no se puede permitir que la desorganización administrativa limite la participación ciudadana en Lima Metropolitana. La transparencia debe ser el eje rector para recuperar la confianza jurídica, asegurando que cada voto emitido sea contabilizado correctamente y respetado por las autoridades.

Explicó que la exclusión de un millón de ciudadanos del proceso electoral configura una afectación directa al contenido esencial del voto. Según el burgomaestre, la incorporación intempestiva de actas de la serie 900 genera dudas razonables sobre la validez y transparencia de los resultados finales.

¡El derecho al voto es el pilar esencial del orden democrático!



El alcalde @Renzo_Reggiardo expresó su firme rechazo a la decisión del @JNE_Peru de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/yIhP59YaS8 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 28, 2026

Acciones legales ante el Tribunal Constitucional

Ante la negativa del ente electoral, el alcalde anunció que no se quedará de brazos cruzados y buscará justicia en otras instancias. La intención es interponer acciones constitucionales para revertir una situación que considera un retroceso peligroso para la estabilidad política de la capital.

"Procederé en mi condición de alcalde a interponer las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional", indicó.

Manifestó que ninguna norma puede situarse por encima de la Constitución Política para declarar inviable una ampliación del proceso electoral. Por ello, instó al pleno del organismo electoral a reconsiderar su postura basándose en los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.

Sostuvo que privar a los ciudadanos de elegir a sus autoridades es una de las afectaciones más graves al orden democrático actual. Según el alcalde, defender el derecho al voto no es solo un tema legal, sino un imperativo ético que las instituciones deben resguardar.

Es fundamental que todas las instituciones del Estado protejan el orden democrático y el respeto irrestricto a la voluntad popular. Lima requiere una respuesta clara sobre las elecciones complementarias, garantizando que el derecho al sufragio y la transparencia electoral prevalezcan sobre cualquier fallo administrativo.