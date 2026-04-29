Elecciones 2026: Oficializan acuerdo que fija el 7 de mayo como fecha límite para culminar el recuento de votos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha oficializado el acuerdo que establece el próximo viernes 7 de mayo como fecha límite para culminar el recuento de votos con la intención de optimizar tiempos y así ofrecer una pronta proclamación de resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026.

"Fijar el 7 de mayo de 2026 como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales realicen las audiencias públicas de recuento de votos", se lee entre los acuerdos de la norma, publicada hoy en boletín oficial del diario El Peruano.

De esta manera, la norma ratifica una medida adoptada mediante un acuerdo del Pleno del JNE el pasado 22 de abril del 2026, en donde también se introducían modificatorias a los lineamientos para el procedimiento de recuento de votos.

¿Qué dice el acuerdo?

En el documento se acuerda acotar los lineamientos generales para el recuento de votos en los Jurados Electorales Especiales (JEE), aprobados mediante previo acuerdo, entre las cuales se encuentra la eliminación de algunos registros formales de conformidad y simplificación del procedimiento de revisión de las cédulas.

Asimismo, la norma se precisa que las actas observadas sobre votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) no serán materia de recuento de votos. En estos casos, las observaciones serán resultados por los JEE mediante el cotejo de los ejemplares del acta electoral.

Finalmente, la norma dispone a poner en conocimiento el presente acuerdo a los Jurados Electorales Especiales de la ONPE, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del Ministerio Público.

Misión de la UE desplegará observadores para segunda vuelta

En el marco de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Analissa Corrado, anunció que desplegarán más de 150 observadores, a fin de supervisar el desarrollo de los comicios que definirá al próximo presidente del Perú para los próximos cinco años.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.72 %, Keiko Fujimori Higuchi (17.09 %) y Roberto Sánchez Palomino (12.04 %) estarían disputándose la oportunidad de llega a Palacio de Gobierno en las próximas semanas.

Así, a medida que los resultados electorales se oficializan, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó el acuerdo del Pleno que da plazo hasta el 7 de mayo para finalizar con el recuento de votos.