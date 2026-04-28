Renuncia abogado del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por motivos personales: Abandona defensa técnica

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de investigaciones fiscales y serios cuestionamientos contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, su abogado, Ricardo Sánchez Carranza, renunció a su defensa técnica este lunes 27 de abril, alegando "motivos estrictamente personales" y sin dar más detalles.

Abogado de Piero Corvetto renuncia en pleno proceso penal

El letrado, inscrito en el Colegio de Abogados de La Libertad, presentó formalmente su dimisión mediante un escrito oficial dirigido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia.

En el documento, Sánchez solicita al Poder Judicial dejar sin efecto su domicilio procesal y casillas electrónicas consignadas para el caso.

La renuncia de su abogado se produce mientras avanzan diligencias judiciales e investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de cohecho agravado, tras las graves fallas logísticas presentadas durante la jornada electoral del 12 de abril, que dejaron a miles de electores sin votar.

#CuentasClaras Abogado Ricardo Sánchez renunció a la defensa técnica de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Documento con la decisión fue enviado a juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima



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De esta forma, el exfuncionario de la ONPE se queda sin defensa técnica mientras enfrenta, a solicitud del Ministerio Público, allanamientos en su vivienda, impedimento de salida del país y la apelación del rechazo de su detención preliminar.

Lo que sigue a partir de la renuncia de Sánchez es que el juzgado en mención procese este documento según los plazos legales, para que, posteriormente, Corvetto Salinas asigne un nuevo abogado defensor de cara a la continuidad del proceso.

Fiscalía apela rechazo de detención contra Corvetto

Este martes 28 de abril, Fiscalía apeló la decisión del Poder Judicial que rechazó la detención preliminar por siete días de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, y otros investigados, luego de que el juez Manuel Chuyo declarara infundado el pedido fiscal.

Además de esta medida, el Ministerio Público había solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones para obtener mensajes y geolocalización, argumentando peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación.

Chuyo rechazó la detención de Corvetto al considerar que ya no existe un vínculo funcional con la ONPE debido a su salida, no hay riesgo concreto de obstaculización y las alegaciones de peligro de fuga no están sustentadas debidamente.

Sin embargo, el juez autorizó allanamientos e incautaciones de celulares, laptops y documentos en las viviendas de los investigados exfuncionarios de la ONPE.

El abogado de Piero Corvetto, Ricardo Sánchez, presentó su renuncia formal a su defensa técnica, alegando "motivos estrictamente personales".