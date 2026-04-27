Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 150 observadores para la segunda vuelta electoral

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Analissa Corrado, anunció que desplegarán más de 150 observadores, a fin de supervisar el desarrollo de los comicios que definirá al próximo presidente del Perú para los próximos cinco años.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.00 % de hoy, lunes 27 de abril, Keiko Fujimori Higuchi (17.07 %) y Roberto Sánchez Palomino (12.03 %) estarían disputándose la oportunidad de llega a Palacio de Gobierno en las próximas semanas, justo en el Día de la Bandera.

Intentarán reunirse con candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta

En entrevista brindada hoy a la Agencia Andina, Analissa Corrado manifestó que intentará reunirse con los candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta electoral.

Asimismo, recordó que tuvo la intención de hacer lo propio con los aspirantes políticos que participaron en la jornada del 12 de abril; no obstante, "por temas de agenda", no pudo concretar todos los encuentros planteados; puesto que, solo pudo reunirse con 14 de los 35 candidatos presidenciales, y con 34 de las 37 organizaciones políticas participantes en la jornada electoral.

"Por supuesto que sí (buscaremos reunirnos). En las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones, intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero lamentablemente, a veces debido a sus agendas apretadas o también a sus distintas prioridades, no pudimos conversar con todos", dijo.

Con referente al trabajo que desarrollarán los observadores el próximo 7 de junio, Corrado señaló que planean reunirse con los representantes de los partidos políticos, los órganos electorales, la sociedad civil y los observadores nacionales en todo el país, tal como ocurrió en la primera vuelta electoral.

"Observaremos la campaña electoral en las calles y, gracias a nuestros equipos de monitores, evaluamos la cobertura de la campaña en los medios tradicionales y en las redes sociales", sostuvo.

Audiencias de recuento de votos hasta el 7 de mayo

El pasado 24 de mayo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó fijar hasta el próximo jueves 7 de mayo, el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones generales 2026.

A través del Acuerdo de Pleno de fecha 22 de abril del 2026, el organismo electoral que preside Roberto Burneo también introduce modificatorias a los lineamientos aprobados el pasado 1 de abril, entre los que destacan, por ejemplo, que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, dado que el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Entre lo acordado por el Pleno, también se especifica eliminación de algunos formatos y procedimientos para agilizar el proceso de recuento de votos, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

En cuanto al procedimiento, el JNE estableció que el presidente del JEE será el encargado de mostrar la cédula electoral y entregarla al segundo miembro para su verificación y ordenamiento, descartando la intervención del tercer miembro en esa etapa.

Por su parte, las actas observadas relacionadas con votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de la ONPE no serán materia de recuento de votos.

En medio del proceso electoral correspondiente a la primera vuelta electoral, todavía sin resultados oficiales, desde el JNE y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya empiezan a trabajar para el correcto desarrollo previo a la jornada del 7 de junio.