Misión de Observación de la UE exhorta a continuar el proceso electoral y respetar la independencia de los organismos electorales

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de un comunicado oficial, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE - UE) hizo un llamado a que se respete la independencia de los órganos electorales, en medio de la crisis que se originó desde el pasado 12 de abril, donde por deficiencias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), miles de peruanos no pudieron ejercer su derecho al sufragio.

Mediante su misiva, la MOE - UE recordó que está presente en el Perú desde el 26 de febrero con más de 150 observadores desplegados en todo el territorio nacional; no obstante, debido a la actual coyuntura que engloba al proceso electoral, todavía se encuentran en el país, siguiendo las incidencias de las elecciones 2026.

Respaldan investigaciones por irregularidades en comicios generales

La Misión de Observación Electoral de la Unió Europea destacó la importancia de respetar el marco jurídico electoral para mantener la independencia de los organismos electorales frente a eventuales presiones políticas que puedan presentarse.

En ese sentido, la MOE - UE hizo énfasis sobre la renuncia de Piero Corvetto Salinas a la jefatura de la ONPE, en específico sobre la "independencia e integridad" de la institución, así como, la continuidad del proceso electoral. Cabe señalar que, la segunda vuelta electoral está prevista a realizarse el próximo domingo 7 de junio.

Con referente a las investigaciones a cargo de las autoridades por las irregularidades hechas públicas desde jornada electoral del 12 de abril, la Misión se mostró a favor, respetando el marco legal en todas sus instancias.

"También respaldamos la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad a los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y días posteriores. Asimismo, la MOE - UE hace un llamamiento a la moderación en el discurso político evitando lenguaje agresivo y violento", expresan en su comunicado.

Asimismo, la Misión indicó que presentará un informe final con recomendaciones para la mejora del proceso electoral, el cual será dado a conocer dos meses después de la segunda vuelta presidencial.

ONPE terminó de procesar todas las actas presidenciales de las Elecciones 2026

La noche del miércoles 22 de abril, la ONPE comunicó que culminó con el procesamiento de las actas correspondientes a la elección de fórmula presidencial. Vale precisar que, este trabajo se desarrolló en los centros cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales que se instalaron en el todo el Perú, de las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero).

De acuerdo con lo reportado por el órgano electoral, de ese total, un 5.574 % corresponde a actas observadas y se contabilizarán tras la resolución que emita el Jurado Electoral Especial (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones.

"Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, pero no necesariamente sumadas, mientras que las actas contabilizadas son las que han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final. Las actas procesadas pueden estar observadas, mientras que las contabilizadas son actas aptas y validadas", puntualizó la ONPE.

De persistir la tendencia en los resultados, Keiko Fujimori iría a una segunda vuelta con Roberto Sánchez el próximo domingo 7 de junio, esta jornada también estará bajo la supervisión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.