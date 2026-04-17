ONPE denuncia pérdida de 8 actas electorales en San Juan de Lurigancho tras revisión del material en la ODPE

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En un hecho que genera alerta en el actual proceso, se denunció la pérdida de ocho actas electorales en el distrito de San Juan de Lurigancho. El extravío ocurrió durante el traslado y verificación del material hacia la sede descentralizada de la entidad electoral.

El reporte fue formalizado el último 15 de abril ante la comisaría de Zárate por personal de la organización electoral. Según los datos policiales, estos documentos corresponden específicamente a la elección de senador nacional en dos mesas de sufragio que albergaban a 600 ciudadanos.

Las actas salieron bajo estricta vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscalizadores. Sin embargo, al momento de ingresar al área de cómputo, los especialistas detectaron que el paquete electoral no contenía dichos folios oficiales.

Detalles del reporte policial en Zárate

Según el parte policial suscrito por el comandante Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, el caso fue derivado a la sección de investigación criminal. El documento deja constancia de la denuncia por la pérdida de ocho actas electorales correspondiente a dos mesas de sufragio.

Esta ausencia de material electoral fue advertida recién en la fase de procesamiento de datos en la oficina de cómputo. El personal encargado notó que, pese a la entrega inicial conforme al protocolo, los documentos del acta de escrutinio para senadores simplemente habían desaparecido.

En ese sentido, las investigaciones buscan determinar responsabilidades entre quienes custodiaron el material desde su salida del colegio. El reporte precisa que el extravío fue advertido tras la revisión del material ya entregado formalmente a las instancias encargadas de realizar el conteo.

Denuncia

Seguridad y custodia del material electoral

Según información difundida por Canal N, las mesas afectadas tenían previsto recibir hasta 300 votantes cada una en esta jornada. El traslado hacia la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) se realizó en una unidad móvil custodiada por un representante del Jurado Electoral Especial (JEE).

Pese a que el material electoral fue trasladado bajo custodia de personal de la ONPE, la seguridad falló en el trayecto. Las diligencias policiales ahora intentan esclarecer si los documentos se perdieron por una negligencia administrativa o por una manipulación externa durante el viaje.

Por ello, el esclarecimiento del extravío de ocho actas electorales en San Juan de Lurigancho es vital para la transparencia de estos comicios. La ONPE deberá reportar si estas actas para la elección del senador nacional podrán ser recuperadas mediante las copias de los personeros.