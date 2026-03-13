MEF evaluará la ley aprobada por el Congreso para otorgar CTS y gratificaciones a trabajadores CAS

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gerardo López, anunció que su sector revisará la autógrafa de ley que fue aprobada por el Congreso de la República para otorgar Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

El ministro explicó que el Ejecutivo evaluará la norma cuando sea remitida formalmente al Ejecutivo, precisando que el análisis se realizará considerando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

"Hemos tomado conocimiento de la aprobación y lo que vamos a hacer, como es el ejercicio regular, es evaluar la autógrafa cuando llegue al Ejecutivo y técnicamente tendremos que opinar al respecto...Lo haremos, como es una línea de acción que hemos mantenido desde el inicio, resguardando la sostenibilidad de las finanzas públicas y en ese marco devolveremos la propuesta cuando nos sea remitida", agregó Gerardo López.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes, señaló que la propuesta plantea modificar los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo Nº 1057, a fin de reconocer a los trabajadores CAS el derecho a percibir CTS y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual.

Congreso aprobó dictamen

En una jornada marcada por el consenso político, el Pleno del Congreso de la República aprobó el pasado jueves 12 de marzo, en segunda votación, el dictamen que reconoce el derecho a la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Con una mayoría de 95 votos a favor, el Legislativo dio luz verde a una medida que busca cerrar la brecha de derechos en el sector público peruano. Esta iniciativa, que ahora pasará a manos del Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057.

¡Más derechos para los CAS! 💪🇵🇪 Con #FirmezaYSeguridad, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, la iniciativa legislativa que propone otorgar CTS y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores del régimen CAS. pic.twitter.com/NVTHPa3tXK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 12, 2026

Este cambio normativo permitirá que los empleados estatales de este régimen dejen de recibir el tradicional aguinaldo reducido de S/.300 para pasar a percibir dos gratificaciones anuales completas (en julio y diciembre), equivalentes a un sueldo cada una.

¿Qué es el régimen CAS?

El régimen CAS es una modalidad de contratación laboral del Estado peruano creada en 2008 mediante el Decreto Legislativo 1057. Permite a entidades públicas contratar personal bajo reglas propias.

Aunque nació como un sistema temporal con menos beneficios, con los años ha incorporado mejoras laborales y sigue generando debate sobre su continuidad o equiparación con otros regímenes.