Autobús chocó contra un camión cisterna: Reportan más de 10 muertos y varios heridos

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque entre un autobús y un camión cisterna dejó más de 10 muertos y varios heridos, de acuerdo al último reporte de la policía. Las autoridades investigan las causas del accidente que desencadenó un incendio que envolvió a ambos vehículos en la carretera.

Autobús y camión cisterna chocan: Reportan 16 muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró alrededor de las 12:39 horas del último miércoles 6 de mayo, en la carretera Trans-Sumatra, cuando un autobús interurbano lleno de pasajeros chocó frontalmente contra un camión de cisterna que circulaba en sentido contrario.

Desafortunadamente, la colisión dejó un saldo de al menos 16 muertos y cuatro heridos, en el distrito de Musi Rawas del Norte, una zona situada al sur de la isla de Sumatra del Sur, en Indonesia. Tras tener conocimiento de la tragedia, equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para brindar atención a los lesionados.

El funcionario de una agencia local de gestión de desastres, Mugono, precisó que, según el avance preliminar de las diligencias, se presume que el autobús, que viajaba desde la ciudad de Lubuklinggu hacia Jambi, pudo haber emitido chispas poco antes de la colisión, lo que provocó que el conductor se orillara hacia el lado derecho de la carretera en un intento de evitar un accidente más grave, pero no pudo evadir al camión que se aproximaba a gran velocidad.

Accidente en Indonesia bajo investigación

Por su parte, el director de la Agencia Regional para la Gestión de Desastres, Hasbi Hasidqi, precisó a los medios de Indonesia que 14 de los fallecidos viajaban en el autobús, mientras que las otras dos víctimas se desplazaban en el camión.

Asimismo, se dio a conocer que el choque provocó un incendio que envolvió a ambos vehículos, "dejando a muchas víctimas atrapadas en el interior".

Mugono precisó que aún se está recogiendo el testimonio de los sobrevivientes del choque y las autoridades siguen recopilando datos sobre la cifra total de víctimas. También resaltó que el caso no quedará impune y se realizará una investigación exhaustiva que ayude a determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades por el siniestro vial.

At least 16 people were killed after an intercity bus collided head-on with a tanker truck on a major highway on Indonesia's Sumatra island on Wednesday, local officials said. pic.twitter.com/RT4aAEtw6L — China Xinhua News (@XHNews) May 6, 2026

Otro siniestro vial que dejó varias víctimas

El accidente registrado el miércoles generó gran preocupación en Indonesia y volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad vial. Pues bien, se recordó que en diciembre de 2025, 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas después de que un autobús se estrellara contra una barrera de hormigón antes de volcar en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla de Java.

Es así como una nueva tragedia se registró en una carretera de Indonesia. De acuerdo a informe preliminar, el choque entre un autobús y un camión cisterna dejó al menos 16 muertos y cuatro heridos. El accidente sigue bajo investigación.