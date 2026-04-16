Perú logró tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Team Perú en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tuvo una jornada brillante en el surf debido a que Lucciano Campos, Hannah Saavedra y Catalina Zariquiey se consagraron campeones en la categoría bodyboard y shortboard logrando quedarse con las preseas de oro. Mientras que, María Conterno sumó una presea de plata

Surfistas peruanos de oro en Panamá

Campeones por partida triple. Es un hecho que nuestro país se destaca por ser cuna de surfistas y eso se ha visto reflejado este jueves 16 de abril en el que los deportistas de esta disciplina que disputan los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, desarrollado en Panamá dejaron el nombre del país en lo más alto.

En primer lugar, el deportista nacional Luciano Campos se llevó la medalla de oro y se coronó campeón sudamericano de bodyboard tras vencer en la final a su contendor brasileño André Barros obteniendo un puntaje total de 14.43, resultado que lo logró a través de dos olas calificadas con 8.10 y 6.33.

Por su parte, la surfista peruana Hannah Saavedra tuvo una destacada actuación tras alzarse también en la cima con la presea dorada tras conquistar las olas panameñas y ser campeona en la categoría bodyboard femenino.

A estas hazañas también se sumaría Catalina Zariquiey imponiendo su jerarquía y poderío en el mar obtuvo la medalla de oro y se coronó campeona en la categoría shortboard tras vencer a la brasileña Luara Mandelli en una reñida final. La peruana alcanzó 10.83 con dos olas de 6.33 y 4.50, superando el 10.16 de su oponente.

Además, la deportista María Conterno logró quedarse con la medalla de plata en la prueba SUP Surf, tras caer en un reñida final contra Antonia Gutiérrez, aún así consiguió que Perú se quede en el podio.

Perú ya suma 14 medallas en el campeonato

Hay que mencionar que con estos resultados el Team Perú suma 14 medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ubicándose en el tercer lugar del medallero general. Nuestra delegación está conformada por 141 atletas que participan del certamen que compiten desde el 12 al 25 de abril.

Es así como en una jornada brillante en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, los surfistas nacionales Lucciano Campos, Hannah Saavedra y Catalina Zariquiey se consagraron campeones en la categoría bodyboard y shortboard logrando quedarse con las preseas de oro. Además, María Conterno sumó una presea de plata.