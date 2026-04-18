Piero Corvetto: ONPE informa que sus vacaciones programadas fueron canceladas tras jornada electoral

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de las investigaciones iniciadas contra funcionarios involucrados en el caos suscitado durante las elecciones 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que el jefe de la referida entidad, Piero Corvetto, no tomará sus vacaciones programadas porque estas fueron canceladas.

Jefe de la ONPE no tomará vacaciones

A través de sus redes sociales, la ONPE informó que las vacaciones de Piero Corvetto por un periodo de seis días ―programadas entre el 7 al 12 de mayo de 2026― fueron canceladas mediante una resolución que se publicó el pasado viernes 17 de abril. Ello después de los incidentes logísticos registrados durante la jornada electoral.

El documento en cuestión es la Resolución Jefatural N.º 000064-2026-JN/ONPE y anula un descanso pendiente programado del jefe de la ONPE que corresponde al periodo 2022-2023. Este último descanso, anulado ahora, se había ordenado con la Resolución Jefatural N.° 000053-2026-JN/ONPE.

Mediante Resolución Jefatural N.° 000053-2026-JN/ONPE, fechada el 8 de abril, se aprobó el descanso vacacional del jefe de la ONPE del 7 al 12 de mayo. Se trataba de un descanso pendiente correspondiente al periodo 2022-2023. Esta ha sido cancelada mediante Resolución Jefatural N.º 000064-2026-JN/ONPE, del 17 de abril. Por lo tanto, la resolución anterior quedó sin efecto.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

Presidente del JNE acusa a la ONPE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, acusó a la ONPE por una serie de incumplimientos en la despliegue del material electoral durante la fecha principal de los comicios. En ese sentido, reveló que, desde tempranas horas del domingo tuvo conocimiento de la falta de instalación de varias mesas de sufragio.

"Nunca en Lima Metropolitana y nunca en el país ha sucedido una situación como esta. No tenemos precedente en el JNE, salvo por casos extraordinarios, llámese huaicos, volcadura de unidades", señaló en su exposición ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En detalle, el titular del JNE, indicó que los incidentes ocurridos el día de las elecciones no fueron enteramente responsabilidad de la empresa Galaga SAC, sino de la ONPE que desde días previos presentaba deficiencias logísticas, como en el embalaje y el cargamento del material electoral para su distribución.

En conclusión, la ONPE informó que las vacaciones de Piero Corvetto programadas entre el 7 y el 12 de mayo fueron canceladas tras las incidencias en la jornada electoral.