Elecciones 2026: Fiscalía y Defensoría del Pueblo articulan acciones para el monitoreo de la segunda vuelta presidencial

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo fortalecieron sus mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta ante las incidencias que puedan identificarse durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

En ese sentido, el fisca de la nación, Tomás Gálvez Villegas, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, mediante el cual coordinarán el intercambio y seguimiento de información sobre incidencias electorales, así como la identificación de riesgos que puedan afectar el derecho al voto, utilizando la plataforma "Click Electoral 2026" para fortalecer el registro, monitoreo y validación de reportes durante el proceso electoral.

🚨#AcciónFiscal | Fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, refuerza acciones preventivas y de respuestas oportunas ante incidencias para la segunda vuelta electoral del 7 de junio, mediante un convenio de cooperación interinstitucional con la @Defensoria_Peru.



🗞️... pic.twitter.com/ehjp1coZEe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 2, 2026

Priorizan acciones preventivas y la atención inmediata de las alertas que se presenten en las elecciones

Durante la ceremonia de suscripción, el titular del Ministerio Público destacó que este acuerdo fortalecerá el trabajo que desarrolla su institución en el marco de su protocolo de actuación frente a los procesos electorales, priorizando las acciones preventivas y la atención inmediata de las alertas que se presenten en los comicios.

Vale mencionar que, la implementación del convenio estará a cargo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito y del Observatorio de Criminalidad, instancias que contribuirán al monitoreo y procesamiento de información sobre riesgos e incidencias electorales.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, Gálvez Villegas indicó que las Fiscalías de Prevención del Delito vienen coordinando activamente con los organismos electorales, autoridades policiales y entidades públicas para cumplir con la supervisión del traslado, almacenamiento y distribución del material electoral.

Más de 7 000 fiscales serán parte de la jornada electoral del 7 de junio

En la previa, el Ministerio Público señaló que para la jornada electoral del 7 de junio estarán desplegados más de 7 000 fiscales de todo el país en los locales de votación y centros de operaciones electorales para atender incidencias y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Posteriormente, se realizará el seguimiento de los hechos reportados y la adopción de las acciones que correspondan.

Tal como ha venido ocurriendo en los últimos días, durante los comicios, las fiscalías penales, de prevención del delito y anticorrupción, vigilarán los almacenes de la ONPE y los locales de votación para evitar cualquier atentado contra el derecho al sufragio.

Es importante recordar que, a través de una conferencia de prensa brindada el lunes 1 de junio desde la sede de la ONPE ubicada en Lurín, Bernardo Pachas indicó que en cumplimiento del cronograma de entrega del material electoral, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el procedimiento comenzará a las 10:00 p. m. del viernes 5 de junio, con el desplazamiento de 217 unidades desde su almacén de Lima sur a los centros de sufragio de la capital y el "Primer Puerto", llegando al 100 % de la meta al día siguiente.

Las entidades en mención aseguran que trabajarán de manera articulada durante el proceso electoral, en el marco de sus funciones, y para brindarle transparencia y seguridad a los electores.