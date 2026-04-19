ONPE: Material electoral de 31 mesas del Cusco no son trasladadas a la ODPE La Convención por fallas climáticas

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio del conteo oficial de votos de las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el traslado del material electoral de una localidad de la región Cusco deberá esperar un tiempo para que pueda llegar a la sede de la Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

De acuerdo con su más reciente comunicado, la entidad que preside Piero Corvetto Salinas, informó que todavía se encuentra en ejecución el envió del material electoral del sector Cielo Punco (Cusco) por condiciones climáticas desfavorables registradas durante las últimas horas en la zona.

Conteo de 31 mesas de sufragio en espera

Según lo expuesto por la ONPE en sus plataformas oficiales, el material electoral de 31 mesas de sufragio de Cielo Punco a la ODPE La Convención se va a realizar vía aérea; no obstante, se llevará a cabo cuando existan las condiciones seguras para el desarrollo del vuelo.

En ese sentido, es importante mencionar que el material electoral pertenece a las siguientes localidades:

14 mesas de sufragio de Pichari

8 mesas de sufragio de Villa Virgen

9 mesas de sufragio de Villa Kintiarina

Bajo esta consideración, la ONPE informa que mantiene constante comunicación con las autoridades competentes para asegurar el traslado del material electoral correspondiente a la "Ciudad Imperial", gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas.

#ONPEinforma | Debido a condiciones metereológicas adversas, se canceló un vuelo en el cual, con apoyo de las FF. AA., se trasladaría material electoral correspondiente a nuestra ODPE La Convención (Cusco).



Se procederá una vez mejoren las condiciones.#EG2026 pic.twitter.com/Z5ysm2tPfJ — ONPE (@ONPE_oficial) April 19, 2026

Keiko Fujimori iría con Roberto Sánchez a segunda vuelta electoral

El candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, alcanzó el pasado miércoles 15 de abril, el segundo lugar en los resultados oficiales de las elecciones generales 2026, según la ONPE, al promediar el 93 %.

De acuerdo con la plataforma oficial de resultados en tiempo real, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) continúa encabezando las preferencias con un 17.05 %, seguida ahora del candidato de izquierda con un 12.00 %. Rafael López Aliaga (Renovación Popular), ahora en el tercer lugar, obtiene hasta el momento 11.92 %.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio del Perú y el extranjero.

Las fuerzas políticas en mención se mantienen a la expectativas sobre la llegada de los resultados al 100 % para confirmar su presencia en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.