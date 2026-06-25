Segunda vuelta: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea rechaza narrativa de fraude sin pruebas

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se pronunció este jueves 25 de junio sobre la narrativa de fraude invocada en los últimos días, en medio de la etapa final del conteo de votos de la segunda vuelta a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda, desde Juntos por el Perú confirmaron la presunta existencia de anomalías en el proceso electoral durante la sustentación de sus pedidos de nulidad de mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Del mismo modo, su candidato presidencial, Roberto Sánchez, se ratificó en dichas acusaciones.

Proceso electoral se llevó conforme con las disposiciones legales

La entidad informó que continúa dando seguimiento al cómputo de votos de la segunda vuelta presidencial llevada a cabo el domingo 7 de junio, ratificando que se desarrolló en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

"La MOE UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso y hace un llamamiento a las partes interesadas para que respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado", puntualizan a través de un comunicado.

Compartimos el comunicado de prensa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú 2026 #moeueperu26 #eleccionesperú2026 #sep2026 #elecciones2026 @UEenPeru pic.twitter.com/dxzpwMstMg — moeuePerú26 (@MoeuePeru26) June 25, 2026

Frente los resultados definitivos que podrían darse a conocer en la primera semana de julio, la MOE UE instó a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades electorales, así como a evitar declaraciones que "socaven la legitimidad del proceso electoral" y cumplir con los principios del Pacto Ético Electoral.

Asimismo, exhortaron a la ONPE y al JNE a terminar con todos los procedimiento pendientes, a fin de proclamar los resultados finales a la mayor brevedad posible y a resolver con prontitud cualquier impugnación a los mismos. Del mismo modo, la Misión indicó que presentará su informe final y sus recomendaciones a mediados de agosto.

Proclamación de la segunda vuelta sería la primera semana de julio

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la proclamación de los resultados de la segunda elección presidencial se podrá realizar durante la primera semana de julio, luego que los 60 Jurados Electorales Especiales culminen con las proclamaciones descentralizadas que iniciaron este jueves 25 de junio.

"Estimamos que el próximo viernes 03 de julio estaríamos proclamando oficialmente la segunda vuelta conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales", señaló.

Del mismo modo, descartó cualquier narrativa de fraude en todo el proceso electoral. En ese sentido, sostuvo que los pedidos de nulidad tienen que tener "un estándar probatorio adecuado", de no ser así no ser podría tipificar lo acusado, por siguiente, el petitorio tiene el archivo como destino.

Los organismos nacionales e internacionales continúan dando fe de la legalidad del desarrollo de la segunda vuelta electoral peruana.