JNE descarta narrativa de fraude en segunda vuelta tras denuncia de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fue claro al rechazar las denuncias de fraude que recientemente indicó Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú acerca de los resultados de la segunda vuelta.

Descarta narrativa de fraude

La autoridad del máximo organismo electoral brindó una rueda de prensa en la previa de la entrega de credenciales a los senadores electos e integrantes del Parlamento Andino. Ahí, el titular del JNE fue consultado por Exitosa sobre las recientes declaraciones del postulante de JP quien aseguró que existía un fraude en desarrollo.

Según indicó Roberto Sánchez, hubo más de una irregularidad en el conteo de votos de las mesas del extranjero y en su traslado posterior a nuestro territorio. Por ello, presentó una serie de recursos buscando impugnar dichos votos, pero los mismos fueron rechazados por los respectivos Jurados Electorales Especiales.

Ante ello, Roberto Burneo dejó en claro que no existe ningún tipo de fraude durante todo el proceso de la segunda vuelta presidencial. Eso sí, el presidente del JNE señaló que si existieron irregularidades, pero que estas ya se encuentran subsanadas dejando de lado la existencia de una presunta intervención en los comicios.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante la consulta de Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre las denuncias presentadas por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. "Descartamos cualquier narrativa de fraude", señaló el titular... pic.twitter.com/fHwSGa7Fh7 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

"Descartamos cualquier narrativa de fraude, no solo ahorita, si no en todo el proceso electoral. Hubo incidencias como en todo proceso, muy complejas además, pero fuera de ello no hay ningún fraude que nosotros podamos detectar. Hemos sido muy claros que cualquier invocación de fraude y pedido de nulidad tienen que tener un estándar probatorio adecuado", indicó.

Proclamación de resultados sería el 3 de julio

Respecto a la proclamación final de resultados, Burneo precisó que ello ya se viene dando de manera descentralizada a través de los Jurados Electorales Especiales. No obstante, señaló que el 3 de julio sería la fecha estimada para que todo el Perú conozca quien será el flamante jefe o jefa de Estado por los próximos cinco años.

"En cuanto a la proclamación de resultados ya lo estamos haciendo a través de los jurados electorales especiales. Estimamos que el próximo viernes 03 de julio estaríamos proclamando oficialmente la segunda vuelta conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales. Sí creo que podríamos dar una fecha máxima el 03 de julio", añadió.

En resumen, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó rotundamente cualquier narrativa de fraude a propósito de la reciente denuncia de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.