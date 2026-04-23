Connie Chaparro reveló entre lágrimas que le detectaron cáncer a la piel: "Sentí que se me cayó el mundo"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La destacada atcriz peruana, Connie Chaparro, ha abierto su corazón y entre lágrimas reveló que le detectaron cáncer a la piel. Esta enfermedad la llevó a cambiar por completo su rutina y a adoptar de manera inmediata un tratamiento.

Connie Chaparro y su batalla contra el cáncer a la piel

La intérprete escénica decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales un momento delicado tras dar a conocer que fue diagnosticada con cáncer a la piel, pero que lo pudo detectar a tiempo gracias a una revisión preventiva.

Sin embargo, abordar dicho tema la conmovió hasta las lágrimas debido a que consideró que fue un punto de quiebre que la obligó a replantear su manera de ver la vida, sus hábitos y por supuesto que su salud.

En tal sentido, la locutora radial narró que todo inició cuando acudió al dermatólogo tras tener una alergía que busca tratar de forma rápida. No obstante, no lo que pretendía una visita médica rutinaria terminó por convertirse en un instante crucial en su bienestar.

"Hace un mes aproximadamente me fui al dermatólogo porque tenía una alergia, soy de piel bastante alérgica y quería que me recete algo, alguna crema. Cuando pasé dije: 'Doctor revíseme los lunares'. Todos los años me hago chequeos preventivos", contó al inicio.

En medio de la revisión, el galeno detectó una irregularidad en un lunar localizado en el brazo izquierdo de la actriz por lo que le recomendó que "inmediatamente" tenía que realizarle una biopsia. La esposa del actor Sergio Galliani subrayó que lo manifestado por el médico "fue muy duro" y terminó por asustarse.

"Inició la biopsia, fue fuerte porque estaba en la obra de teatro, grabando una novela. Pasó una semana me mandaron ese email que tú no quieres recibir nunca. Y dice: 'cáncer a la piel in situ' y la patología que me habían encontrado melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible, me chocó", sostuvo con la voz entrecortada.

Así fue el proceso médico de Connie

Luego de conocer su diagnóstico, acudió al cirujano oncólogo quien le expicó que se tendría que operar, pero que tenía que realizar exámenes por prevención. Por lo que fue sometida a diversas evaluaciones como ecografía, mamografía, entre otras y afirmó que felizmente "gracias a Dios salí bien".

"Obviamente se me vienen cuidados, ya me sacaron los puntos, es un proceso, tengo que esperar que cicatrice. Echándome bloqueador de 99 o 50 replicándolo. No me he vuelto a exponer al sol, pero lo que sí me dijo el doctor que lo más tenía que tratar de manejar es el estrés", manifestó.

Más allá de una experiencia individual, la actriz Connie Chaparro decidió hacer con la revelación de su diagnóstico de cáncer concientizar a otras personas que puedan atravesar por lo mismo.