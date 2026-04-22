Agenda de premiaciones 2026: Conoce los las fechas de los próximos eventos que marcarán el año

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el contexto de premiaciones y festivales, tras la reciente culminación de Coachella el pasado 19 de abril, los usuarios digitales alrededor del mundo han mostrado su interés por seguir conociendo más de los eventos en donde se presentan sus artistas favoritos.

En ese sentido, la temporada de premios 2026 continua su curso por medio de looks, alfombras rojas e imágenes virales en segundos. Por eso, el cronograma de cada uno de estos eventos se divide según su ubicación geográfica.

Estados Unidos

El país norteamericano forma parte de los escenarios más importantes de las premiaciones y eventos de lujo en las que asisten los principales rostros de Hollywood.

Critics Choice Awards : 4 de enero (Santa Mónica).

4 de enero (Santa Mónica). Golden Globe Awards (83ª entrega): 11 de enero (Beverly Hills).

11 de enero (Beverly Hills). Grammy Awards (68ª entrega): 1 de febrero (Los Ángeles).

1 de febrero (Los Ángeles). Independent Spirit Awards: 15 de febrero (Los Ángeles).

15 de febrero (Los Ángeles). Actor Awards (SAG): 1 de marzo (vía Netflix).

1 de marzo (vía Netflix). Premios Oscar (98ª entrega): 15 de marzo (Los Ángeles).

15 de marzo (Los Ángeles). MET Gala 2026: 4 de mayo (Nueva York).

4 de mayo (Nueva York). VMAs (Video Music Awards): 6 de septiembre (Nueva York).

Europa

En el viejo continente, se encuentran los más prestigiosos eventos que abarcan el cine de autor y las premiaciones a cortometrajes y largometrajes del mundo.

European Film Awards : 17 de enero (Alemania).

: 17 de enero (Alemania). Premios Gaudí: 8 de febrero (España).

8 de febrero (España). EE BAFTA Film Awards: 22 de febrero (Londres, Reino Unido).

22 de febrero (Londres, Reino Unido). Premios Goya: 28 de febrero (España).

28 de febrero (España). The BRIT Awards: 28 de febrero (Manchester, Reino Unido).

28 de febrero (Manchester, Reino Unido). Festival de Cannes: 12 al 23 de mayo (Francia).

12 al 23 de mayo (Francia). Festival de Venecia: 2 al 12 de septiembre (Italia).

Asia

Con el auge de la cultura asiática en los últimos años, los puntos que más destacan son la tradición artística y la cultura pop masiva que se encuentra en cada uno de sus exponentes.

Golden Disc Awards: 10 de enero (Taipéi).

10 de enero (Taipéi). Hanteo Music Awards: 11 de febrero (Seúl).

11 de febrero (Seúl). Daejong Film Awards: Abril (Seúl).

Abril (Seúl). Baeksang Arts Awards: Primavera de 2026.

Primavera de 2026. Melon Music Awards: 20 de diciembre.

20 de diciembre. Tokyo Anime Award Festival: 13 al 16 de marzo (Tokio).

13 al 16 de marzo (Tokio). Music Awards Japan: 13 de junio (Toyota Arena Tokyo).

13 de junio (Toyota Arena Tokyo). Japan Record Awards: 30 de diciembre.

En ese sentido, el desarrollo en la difusión de estos eventos, permite que los usuarios sigan actualizados con las categorías de cultura, cine y música que se encuentran por todo el mundo.

Finalmente, la visualización de distintas premiaciones este año permite conocer la organización cultural que se encuentra en cada uno de ellos y tomarlos como referencia.