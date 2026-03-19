Labubu llegará a los cines: Sony Pictures producirá una película de los muñecos virales

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El mundo de Labubu ahora llegará a los cines de la mano de Sony Pictures que producirá una película de los muñecos virales que son fabricados por la empresa china Pop Mart. Ahora, tras tener una gran acogida por el público arrasando ventas así como volviéndose sensación en redes sociales, buscan conquistar el séptimo arte.

Sony Pictures producirá película de Labubu

Con el objetivo de seguir expandiendo el mundo de Labubu, la entidad Pop Mart, empresa china que los elabora, ha anunciado una colaboración estratégica con nada más y nada menos que Sony Pictures.

Hay que mencionar que, este proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y se ha definido como una producción híbrida la cual se basará en la combinación de acción real así como con avanzadas imágenes generadas por ordenador.

Creado en el 2015 por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, no sería hasta nueve años después de que Labubu con su característica apariencia fea, pero adorable fue utilizada como adorno en las carteras de celebridades como Madonna, Rihanna o Dua Lipa, produciendo largas filas en las tiendas de Pop Mart en todo el mundo.

En tanto, esta producción cinematográfica estará bajo la dirección del cineasta británico Paul King, director de éxitos como "Wonka" y "Paddington". Además, está coescrita junto a Steven Levenson, escritor de la obra de teatro "Dear Evan Hansen".

A ellos se sumará el propio Lung, como productor argentino junto a un equipo en el que figuran Michael Schaefer, que trabajó en la película "The Martian", y Wenxin She, que participó en "Un amigo extraordinario", mientras que Brittany Morrissey supervisará el desarrollo por parte de Sony Pictures, informó la empresa fabricante de Labubu.

Equipo que dirigirá la película de Labubu

El gran impacto de Labubu en el mercado

Labubu forma parte de una línea de figuras coleccionables fabricadas y comercializadas por la empresa china Pop Mart, la cual ha expandido estos muñecos virales a mercados internacionales.

Adoptando un modelo basado en ediciones limitadas y distribución en tiendas físicas así con máquinas expendedoras. En ese contexto, Labubu se han convertido en una especie de muñecos de deseo gracias a su método de caja de sorpresa, en el que el comprador no sabe qué modelo recibirá.

La fiebre de Labubu ha generado opiniones divididas, mientras que algunos destacan su ternura, otros advierten sobre una posible saturación del mercado para cuando la película se estrene.

Es así, que Labubu continúa expandiendo su mundo esta vez de la mano de Sony Pictures que producirá una película sobre estos muñecos virales que será dirigida por el director de "Wonka" y "Paddington".