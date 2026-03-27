Anna Carina revoluciona la música con su nuevo cumbia-pop "Para mí"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantautora peruana Anna Carina inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Para Mí, su más reciente sencillo que apuesta por una fusión fresca de cumbia, pop y matices urbanos.

"Para Mí" nace desde un lugar íntimo y honesto, alejándose de fórmulas complejas para transmitir una idea clara: el amor también puede ser simple, tranquilo y real. La propia artista ha señalado que la canción refleja el momento personal que atraviesa actualmente, donde valora lo auténtico y lo que brinda paz.

El tema fue compuesto por Anna Carina junto a Joaquín Ramos y cuenta con la producción de Chris Fernández Ozzuary y EAC On The Drums. Su sonido combina la energía contagiosa de la cumbia con elementos pop contemporáneos, logrando una propuesta ligera, bailable y con una vibra cálida que conecta de inmediato con el público.

Anna Carina lanza su nuevo tema que combina la cumbia y el pop.

El lanzamiento fue celebrado con un evento especial en el hotel nhow Lima, donde la artista presentó en exclusiva el videoclip ante invitados y creadores de contenido. La velada incluyó un flashmob que reflejó el espíritu del sencillo: espontáneo, alegre y lleno de vida.

El videoclip, dirigido por Francesca Danovaro, se desarrolla en escenarios de playa y atardeceres, reforzando la narrativa de la canción con una estética luminosa y natural. En él, los pequeños detalles —miradas, sonrisas y momentos compartidos— se convierten en los verdaderos protagonistas.

Con "Para Mí", Anna Carina reafirma una identidad artística más conectada con su esencia, apostando por sonidos tropicales contemporáneos y consolidando una etapa en la que su música no solo se escucha, sino que también se siente y se vive.