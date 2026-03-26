Alejandro Sanz grita su amor por Stephanie Cayo y ella lo llena de elogios: "Lo admiro desde siempre"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo encendieron los rumores de una posible relación a inicios de 2026, y parece que todo está mejor que nunca entre ellos, ya que el cantante ha confesado lo enamorado que está de la actriz. Por su parte, ella contó la admiración que siente por él desde que era pequeña y reveló cómo se siente sentimentalmente en este momento.

El romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Hace unos días, la actriz concedió una entrevista donde habló sobre sus nuevos proyectos, asociados a una serie de Netflix. Sin embargo, también fue consultada sobre su situación sentimental, especialmente por la vinculación que tiene con Alejandro Sanz, luego de que fueran captados muy cariñosos en varios conciertos en Latinoamérica, incluyendo Perú.

Aunque se negó a desmentir o confirmar la existencia de una relación entre ellos, Stephanie dejó en claro que se encuentra en una etapa muy bonita de su vida y que siente una gran admiración por el intérprete de 'Corazón Partío'.

"Lo bonito hay que cuidarlo (...) Alejandro es alguien a quien admiro profundamente, desde siempre. Es uno de los grandes de Hispanoamérica y valoro mucho lo que piensa... y lo que tiene que decir. Puedo decirte que la serie le ha gustado mucho", indicó a El Comercio.

Y en esa misma línea, resaltó que actualmente se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas en cuanto a su valor laboral y sentimental, por lo que prefiere mantener su vida en privado. Stephanie dejó en claro que, por ahora, lo más importante son sus proyectos personales y laborales.

"Estoy en un momento muy bonito. Con esta madurez me he dado cuenta de que hay que cuidar las cosas y a las personas. Hay que cuidar lo bonito. Y ahora más que nunca siento esa necesidad. Lo que estoy viviendo lo voy a cuidar como oro", agregó.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz

Por su lado, Alejandro Sanz ha estado muy pendiente de las publicaciones de la actriz en redes sociales. Recientemente, ella compartió una galería de fotos en Instagram y él no dudó en comentarle algo que desató la locura entre sus fans : "No puedo amarte más" , escribió en los comentarios.

Es así que, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan despertando interés con su cercanía y gestos públicos de admiración. Aunque evitan confirmar una relación, ambos dejan ver que atraviesan un momento especial en sus vidas. Por ahora, prefieren mantener la discreción y enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.