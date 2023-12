¡Atrevida acción! 'Cuto' Guadalupe detonó fuegos pirotécnicos dentro de su casa

En medio de la ola de publicaciones navideñas en redes sociales, varios personajes de la farándula compartieron momentos festivos con sus seguidores. Sin embargo, el exfutbolista 'Cuto' Guadalupe atrajo la atención al protagonizar una arriesgada celebración con fuegos pirotécnicos. Las imágenes que compartió revelan no solo la emoción del momento sino también situaciones peligrosas que pusieron en riesgo a su familia.

En la euforia de la Nochebuena, el 'Cuto' Guadalupe se unió a la tendencia de utilizar piroctenia para recibir la Navidad. Sin embargo, el exfutbolista llevó la emoción al extremo al lanzar cohetes en el interior de su casa. Las imágenes compartidas revelan momentos de peligro, con petardos detonándose en espacios cerrados y un familiar saliendo apresuradamente de la vivienda.

La controversia en la vida del 'Cuto' Guadalupe no se detiene en la celebración arriesgada. En una reciente entrevista, el exfutbolista reveló detalles de un conflicto pasado con Juan Manuel Vargas, con quien se reconcilió hace más de un mes.

Según 'Cuto', Juan Manuel Vargas, durante una visita al restaurante del exfutbolista, se retiró disparando, lo que podría haber causado el cierre del local en sus primeros días de funcionamiento. Además, expresó su sorpresa y preocupación ante la posibilidad de perder su negocio debido a la acción impulsiva del 'Loco'.

"Recién empezábamos con el restaurante, este señor vino, comió con su familia y me enteró al día siguiente. Mi cuñado Gino me dice: '¿Cómo el 'Loco' va a hacer eso?'. Y yo le digo: '¿Qué ha pasado?'. Me dice: 'Cuando se ha ido, ha salido de la casa y se ha ido hasta la esquina metiendo bala'. ¿Cómo va a hacer eso", afirmó el campeón con Universitario.