Dina Boluarte, Reynoso y Jossmery: Conoce las piñatas y muñecos más buscados para Año Nuevo

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, los peruanos no solo se preparan para las celebraciones navideñas, sino que también buscan formas creativas y divertidas de despedir el 2023. En un recorrido realizado por Trome, se revelaron las piñatas y muñecos más solicitados para recibir el Año Nuevo con alegría y humor.

En la zona del jirón Huallaga, cerca del Mercado Central, los comerciantes han desplegado una variada oferta de piñatas y muñecos con temáticas que reflejan momentos destacados y polémicos del año que pronto concluirá. La creatividad se mezcla con el humor en estas representaciones que van desde personajes políticos hasta figuras mediáticas.

Aaron, uno de los comerciantes, compartió con un conocido medio que los personajes más solicitados para las piñatas y muñecos de Año Nuevo incluyen a Juan Reynoso, Dina Boluarte, y Alberto Fujimori.

Estos muñecos lucen sonrientes, sosteniendo billetes y, de manera peculiar, con un patito amarillo en la cabeza, haciendo referencia a la tendencia de los 'patos kawai' de TikTok, que simbolizan alegría.

Los más buscados en Mesa Redonda

Los muñecos no solo destacan por su apariencia, sino también por las frases ingeniosas que los acompañan. En el caso del extécnico de la 'Blanquirroja', se pueden encontrar muñecos con mensajes como "El jugador peruano no dura más de 60 minutos" y "Era Contigo Perú... hasta el 2025, ¡caraj...!".

Asimismo, los muñecos de la mandataria presentan frases como "Déjenme hasta el 2026", "Gobernaré hasta el 2026. Caso cerrado", y "El sueldo no alcanza". Además, hay una representación del 'Chino' con el mensaje "Querido pueblo peruano, soy libre" y billetes incluso en los pies.

Por otro lado, la expolicía Jossmery Toledo no escapa a la creatividad de los comerciantes, con muñecos que expresan frases como "Me engañaron, yo no sabía" y "Paolo, estoy esperando los 5,000 mensuales".

Algunas piñatas no solo se limitan a la figura principal, sino que incorporan detalles divertidos como orejas grandes, cola amarilla, y cuerpo de ratón. Además, presentan la foto del personaje junto con frases que añaden un toque de humor, como ' Soy Dina y voy a 'bolarte'' o 'Yo les dije que saldría'.

Estas piñatas y muñecos no solo ofrecen una manera divertida de cerrar el año, sino que también reflejan la creatividad de los peruanos para encontrar humor incluso en situaciones controvertidas. Con mensajes ingeniosos y detalles peculiares, estas representaciones son una forma única y alegre de dar la bienvenida al Año Nuevo 2024.