"Shrek 5" presenta su primer tráiler: Todo lo que descubrimos sobre la nueva película de DreamWorks

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El pantano vuelve a cobrar vida. DreamWorks y Universal Pictures sorprendieron a millones de fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Shrek 5, la nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

Las imágenes muestran nuevamente a Shrek, Fiona y Burro enfrentando situaciones divertidas. Esta vez, la historia parece trasladar parte de la acción fuera del tradicional pantano para adentrarse en escenarios urbanos y nuevos desafíos. Incluso se observa a los protagonistas enfrentando problemas con las autoridades y terminando tras las rejas en una de las escenas más comentadas por los seguidores de la saga.

Una nueva generación llega a Muy Muy Lejano

Uno de los aspectos más llamativos del tráiler es el protagonismo que adquieren los hijos de Shrek y Fiona, quienes ahora aparecen como adolescentes. La película explorará la dinámica familiar de los protagonistas años después de los acontecimientos de Shrek Forever After, incorporando nuevas historias y conflictos generacionales.

Entre las novedades destaca la participación de la actriz y cantante Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija de la pareja protagonista. Su incorporación busca conectar la franquicia con nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió a Shrek en un fenómeno global.

Mira aquí el tráiler de Shrek 5 en español

¿Cuándo se estrena "Shrek 5"?

El camino hasta el estreno no fue sencillo. Shrek 5 estuvo originalmente programada para el 1 de julio de 2026, fecha que se postergó a diciembre de ese mismo año y luego, en agosto de 2025, se recorrió nuevamente hasta el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.

Nostalgia, humor y cambios visuales

El avance recupera elementos icónicos de la franquicia, como el libro de cuentos que abre la historia, los chistes irreverentes y la presencia de personajes clásicos como el Hombre de Jengibre. Además, incorpora referencias contemporáneas y nuevas situaciones cómicas que actualizan el universo de Muy Muy Lejano.

Sin embargo, uno de los aspectos que más debate ha generado entre los fanáticos es el renovado estilo de animación. Algunos seguidores consideran que el diseño visual es más moderno y estilizado, mientras que otros prefieren la apariencia clásica que caracterizó a las primeras películas.

El primer tráiler de Shrek 5 confirma que DreamWorks apuesta por combinar nostalgia e innovación para revitalizar una de sus franquicias más exitosas. Con el regreso de sus personajes emblemáticos, nuevas incorporaciones y una historia enfocada en la familia y la aventura, la película se perfila como uno de los estrenos animados más esperados de 2027.