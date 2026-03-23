Disney revela el tráiler oficial del live-action de Moana con Dwayne Johnson como Maui

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Disney presentó el nuevo tráiler oficial de Moana en versión live-action, una de sus apuestas más esperadas para 2026. El adelanto confirma el regreso de Dwayne Johnson, conocido mundialmente como 'La Roca', en el papel de Maui, el semidiós del viento y el océano.

La novedad que más llamó la atención es el look del actor: Johnson aparece con cabello largo, un estilo poco habitual en su carrera cinematográfica, donde suele lucir rapado o con cortes muy cortos.

Este detalle visual refuerza la fidelidad con la versión animada de 2016, donde Maui es representado con una melena abundante, y añade un matiz distinto a la imagen del actor, que rara vez se ha mostrado con este aspecto.

Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson encarnarán a los icónicos personajes.

Lo que muestra el tráiler

El tráiler inicia con Moana caminando junto a su abuela Tala en la orilla del mar, mientras se narra la historia de una joven elegida por el océano para cumplir una misión trascendental. La protagonista, interpretada por Catherine Lagaʻaia, emprende una travesía más allá del arrecife para salvar a su pueblo, y en ese camino se encuentra con Maui, quien al inicio se muestra reacio a ayudarla.

La interacción entre ambos personajes es central en la trama: Moana insiste en que el océano los eligió por una razón, mientras Maui aporta su fuerza y poderes sobrenaturales para restaurar el corazón de Te Fiti. El tráiler combina escenas de aventura, paisajes marinos y momentos de humor, recordando la esencia que conquistó al público hace casi una década.

El elenco incluye a Catherine Lagaʻaia como Moana, John Tui como Chief Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como Gramma Tala. La película se estrenará en cines de Latinoamérica el 9 de julio de 2026, y en Estados Unidos y Canadá el 10 de julio.

La Roca y su nuevo look

La aparición de Dwayne Johnson con cabello largo ha generado comentarios en redes sociales. Para muchos, es un detalle que lo acerca más al personaje original y que rompe con la imagen habitual del actor. El contraste entre su físico imponente y la melena abundante refuerza la caracterización de Maui como un héroe mitológico, distinto de los papeles de acción que suelen asociarse con Johnson.

El tráiler de Moana live-action no solo confirma la fidelidad de Disney a la historia original, sino que también sorprende con la transformación de Dwayne Johnson en Maui. Su look con cabello largo se convierte en uno de los elementos más comentados, anticipando una interpretación que promete combinar fuerza, carisma y un guiño a la tradición polinesia.