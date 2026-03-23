¡Pasó la página! Onelia Molina disfruta su soltería acompañada de amigos y bailando hasta el amanecer

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que hace unos días anunció el fin de su relación con Mario Irivarren, luego de que él fuera captado besando a otra chica durante un viaje a Argentina. La modelo decidió vivir su vida al máximo tras la ruptura y fue vista disfrutando hasta el amanecer en una fiesta electrónica junto a su grupo de amigos.

Onelia pasa la página y se va de fiesta

A través de sus historias de Instagram, la odontóloga ha mostrado que continúa haciendo su vida con normalidad. Se ha presentado en varios programas de televisión, donde afirmó que no pretende guardar luto tras la ruptura con Mario. Su salida del fin de semana lo confirmaría.

Onelia se dejó ver muy feliz en el evento "Circoloco", junto a un grupo de amigos, donde también estaba su compañera de programa, Flavia López. Para la ocasión, Molina utilizó un sujetador gris y pantalones jeans negros, además de unos botines con tacón y lentes de sol.

En varios videos se la pudo ver disfrutando junto a sus amigos hasta el amanecer. Sus fans también tuvieron un reencuentro con ella, y una de las chicas que se tomó una foto con Onelia compartió la instantánea con un peculiar mensaje, que luego la modelo replicó.

"Hoy en día, la falta de valores y de compromiso no les deja ver lo extraordinaria que es esta mujer" , se lee en la publicación.

Onelia manda peculiar mensaje

Al mismo estilo de la cantante Shakira, Onelia Molina ahora ya no llora sino factura. Resulta que la odontóloga de profesión ha sorprendido a sus seguidores tras dejar atrás las comprometedoras imágenes de su expareja Mario Irivarren con féminas en territorio argentino y ser la figura principal en la publicidad de un perfume.

"Hay presencias que es mejor mantener a distancia. Presentamos 'Voraz antipulgas', una nueva forma de mantener distancia de lo que no está a tu altura. Aplícalo sobre ti excepto en los ojos porque necesitas ver quien sí vale la pena y quien no. Haz como yo que ya no aguanto pulgas", se oye expresar a la chica reality.

No cabe duda de que Onelia Molina está enfrentando su separación de la mejor manera, ya que, lejos de aislarse o deprimirse, ha afrontado la situación positivamente, refugiándose en su trabajo, sus amigos y saliendo de fiesta los fines de semana, como lo hacía antes de conocer a Mario.