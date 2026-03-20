'Scooby-Doo' en Netflix: Revelan a los actores de la esperada serie live action

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix quiere enganchar a los más jóvenes con clásicos de siempre y ahora revive a 'Scooby-Doo'. La serie ya tiene a los fans súper emocionados, sobre todo porque ya soltaron los nombres de los actores que darán vida a la pandilla en este nuevo live action.

Netflix confirma al elenco de la pandilla

La plataforma confirmó por fin a los elegidos para el esperado elenco principal. Veremos a Maxwell Jenkins como Fred Jones, el cerebro de la banda, y a Tanner Hagen dándole vida a Shaggy, ese personaje que nunca se separa de su gran perro.

Por su parte, Abby Ryder Fortson asumirá el papel de Vilma Dinkley, aportando su lado más analítico y curioso al equipo. A ellos se suma Mckenna Grace como Daphne Blake, completando así el grupo principal de investigadores.

Netflix compartió el anuncio a través de sus redes sociales con imágenes del elenco, generando rápidamente reacciones entre los fans que esperaban conocer quiénes darían vida a estos personajes icónicos.

Serie de 'Scooby-Doo' tendrá misterio

La serie live action de 'Scooby-Doo' llegará con un formato de ocho episodios, apostando por una reinterpretación moderna del clásico animado.

Todo girará en torno a un misterio que pondrá a prueba a la pandilla. Según la sinopsis, "durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante", lo que dará inicio a una aventura llena de tensión y suspenso.

Además, el relato mostrará cómo el grupo se enfrenta a nuevos desafíos, incluyendo la aparición de un cachorro de gran danés que podría estar relacionado con un caso sobrenatural.

La trama promete combinar misterio, amistad y secretos, manteniendo la esencia de la franquicia, pero con un enfoque más moderno y cinematográfico.

Warner lidera serie de 'Scooby-Doo'

El proyecto está a cargo de Warner Bros. Television y Berlanti Productions, con un equipo creativo que busca darle una nueva vida a la historia.

Los showrunners Josh Appelbaum y Scott Rosenberg lideran la producción, junto con otros nombres reconocidos en la industria que aportan experiencia a esta nueva adaptación.

Todavía no sueltan la fecha oficial de estreno, pero con solo saber quiénes son los actores, los fans ya están como locos contando los días para ver qué tal les quedó la serie de esta franquicia tan querida.

Así, 'Scooby-Doo' en Netflix se consolida como una de las apuestas más esperadas de la plataforma, luego de que ya difundiera los nombres de los actores que formarán parte del live action.