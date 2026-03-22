BTS regresa a los escenarios y DESATA avalancha de fans en Seúl tras años de ausencia

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El esperado regreso de BTS a los escenarios se concretó en Seúl con un evento masivo que superó todas las expectativas. Tras casi cuatro años de pausa, el grupo surcoreano volvió a presentarse completo, generando una movilización multitudinaria de fans y posicionándose nuevamente en el centro de la industria musical global.

El concierto se realizó en la emblemática plaza Gwanghwamun Plaza, donde miles de personas llegaron desde distintas partes del mundo. La presentación fue gratuita y al aire libre, lo que contribuyó a la gran asistencia. La ciudad implementó medidas de seguridad y control debido a la magnitud del evento, que concentró a una multitud pocas veces vista en la zona.

Un regreso esperado tras el servicio militar

La ausencia de la agrupación estuvo vinculada al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, proceso que inició en 2022 y que involucró a todos sus integrantes. Este periodo marcó una pausa en las actividades grupales, aunque cada miembro desarrolló proyectos individuales.

Según The Guardian, el retorno de BTS representa su primera presentación como grupo completo desde el inicio de su pausa, lo que incrementó la expectativa de sus seguidores. La reaparición no solo significó un concierto, sino también la reconexión con su audiencia global tras años de espera.

Durante el evento, el grupo interpretó tanto sus éxitos más conocidos como nuevas canciones. Entre los temas clásicos destacaron piezas que consolidaron su fama internacional, mientras que el repertorio reciente formó parte de su nuevo álbum titulado "Arirang", inspirado en elementos culturales coreanos.

Impacto global y cifras del evento

El concierto no solo convocó a quienes asistieron de manera presencial. Millones de personas siguieron la transmisión en línea, lo que amplificó el impacto del regreso. En el lugar, solo una parte del público logró ubicarse frente al escenario, mientras que el resto siguió el espectáculo desde pantallas gigantes instaladas en distintos puntos.

Además, el regreso estuvo acompañado por el lanzamiento de nuevo material discográfico, lo que refuerza su estrategia de retorno. La combinación de música, identidad cultural y conexión con el público fue clave para el éxito del evento.

El retorno de BTS en Seúl confirma el alcance global del grupo, con un concierto masivo, miles de fans reunidos y un nuevo álbum que marca su nueva etapa. BTS regreso escenarios, concierto en Seúl y avalancha de fans se posicionan como los ejes principales de este evento que ya forma parte de la historia reciente del entretenimiento.