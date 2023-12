DLG: ¿Por qué se separó el recordado grupo de salsa? Sergio George lo cuenta todo (VIDEO)

Dark Latin Groove (DLG) es uno de los grupos de salsa más recordados de los años 90'. Sin embargo, pese a sus grandes éxitos como 'La quiero a morir' o 'No morirá', la agrupación sorpresivamente se separó a inicios de los 2000, rompiendo el corazón de miles de fanáticos. ¿Qué pasó?

Al respecto, el reconocido productor discográfico Sergio George, quien también llegó a trabajar con la salsera peruana Yahaira Plasencia, reveló cuáles fueron algunas de las razones de la separación de DLG.

Según relató en el podcast de Carlos Orozco, ello se debió en parte a que Huey Dunbar, uno de los tres integrantes, no quiso continuar con el grupo de salsa luego de lanzar su disco como solista.

"Sony quiso sacar a Huey para hacer un disco de solista porque ellos pensaban que podía competir con Marc Anthony. Entonces, Huey salió, hizo un disco que fue más o menos, pero ya no quiso regresar. Dijo que no iba a regresar más. No sé qué pasó entre ellos, pero no quiso regresar", contó.